Елена Вяльбе: "Переписываемся с Мутко каждый вечер. Он меня поздравил одним из первых"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вице-премьер РФ Виталий Мутко уже поздравил ее с завоеванием россиянками бронзовых медалей в эстафете на Олимпиаде-2018. Команда в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской уступила только командам Норвегии и Швеции.

- Мутко поздравил меня одним из первых, - сказала Вяльбе. - Мы с ним каждый вечер переписываемся. Я только к четвёртому этапу успела. "Отличная" организация! В пробке простояла три этапа... (Владимир ИВАНОВ)

Отметим, что для Белоруковой это вторая бронзовая медаль на Играх-2018. Ранее она стала третьей в спринтерской гонке.

У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018