Елена Вяльбе: "Переписываемся с Мутко каждый вечер. Он меня поздравил одним из первых"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вице-премьер РФ Виталий Мутко уже поздравил ее с завоеванием россиянками бронзовых медалей в эстафете на Олимпиаде-2018. Команда в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской уступила только командам Норвегии и Швеции.
- Мутко поздравил меня одним из первых, - сказала Вяльбе. - Мы с ним каждый вечер переписываемся. Я только к четвёртому этапу успела. "Отличная" организация! В пробке простояла три этапа... (Владимир ИВАНОВ)
Отметим, что для Белоруковой это вторая бронзовая медаль на Играх-2018. Ранее она стала третьей в спринтерской гонке.
У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.
- Виталий Мутко
- Елена Вяльбе
- Олимпиада
- Юлия Белорукова
- Наталья Непряева
- Анастасия Седова
- Анна Нечаевская
Бизон- к
«Этим не хвастаются, этим стыдятся»
21:07 17 февраля
Углем топим
А вообще это наверно все-таки прогиб. Виталий Леонтьевич видите мы вас не забыли. Про вас упомянули. Это при вашем участии медали взяли. Нам бы премиальных за медали подкинуть и на федерацию деньжат выбейте нам пжалста.
20:25 17 февраля
knecht alex
Если есть видео, как он прыгал после третьего места в эстафете, то конечно герой.
19:11 17 февраля
PAL55
«Полумудрец, полуглупец, полуподлец, полуневежда, Но есть надежда, что будет полным наконец»
19:04 17 февраля
sgg42
В данном случае не Вялбе шестерка, а корреспондент СЭ. Мне бы было стыдно по каждому поводу упоминать презренную фамилию Мутко.
18:01 17 февраля
pojarniy
И я сказала, будем дальше работать Леонтич. Смех и только.
17:42 17 февраля
Бах-Родченков союз 321
Ну а как же без него,где победы и он там
16:44 17 февраля
rusfed 2.0
Никто с Мутко не разговаривает в России. Вынужден общаться с Кореей
16:18 17 февраля
alex lav
Этим не хвастаются, этим стыдятся
16:13 17 февраля
Весёлый©
Медалий позвонил - медалей больше не будет.
15:58 17 февраля
Антимайдан
забавна нелепость комментов, пытающихся учить великую Елену Вяльбе - с кем ей переписываться и как ей надо оценивать Мутко...:))) Может, она без вас разберется? А ещё и оценки делать пытаются - типа "Вяльбе шестерит"!))))
15:52 17 февраля
genry2012
Вот же комсомольская закалка! Завтра Мутко вылетит как пробка из орбиты спорта , но сегодня надо успеть прогнуться под него! Браво тётя Бяльбе! Сам Мутко тебя поздравил! Начинаю понимать почему с ней никто из женской сборной не общался в 1998...
15:45 17 февраля
Alvtor
Емельяненко должен не гея Баха вызывать, а пидерского выродка
15:41 17 февраля
Alvtor
Бомжара первым примазывается к тому, что хоронил
15:38 17 февраля
dv2205
ОАР-овцы -- гоу хоум - не трожь ука Вяльбе - она и как спортсменка была крутая а тренер еще круче
14:32 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ох, тётка трёхподбородочная... Зря ты в ""интимной переписке"" состоишь с Главным гробовщиком рассейского спорта!!! Вот "турнут" его, а ТЫ "паровозом" пойдёшь...
14:23 17 февраля
Алексей Д.
О чем я и говорил. Вот щас полыхнёт у недалеких)) Где бы были наши лыжи без Мутко, где бы был щас Маркус? Фиг знает, но точно не главным тренером у нас
14:12 17 февраля
Flamenco
Нашла чем гордиться! Вы все одного звена
14:11 17 февраля
Slim Taller
Так и будут выступать за команду "весло",пока не будут наказаны аферисты.А ведь Мутко является одним из главных.Но находится не на нарах,а занимает пост.На следующей Олимпиаде будут опять переписываться.
14:10 17 февраля