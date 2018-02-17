13:58 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Переписываемся с Мутко каждый вечер. Он меня поздравил одним из первых"

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вице-премьер РФ Виталий Мутко уже поздравил ее с завоеванием россиянками бронзовых медалей в эстафете на Олимпиаде-2018. Команда в составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской уступила только командам Норвегии и Швеции.

- Мутко поздравил меня одним из первых, - сказала Вяльбе. - Мы с ним каждый вечер переписываемся. Я только к четвёртому этапу успела. "Отличная" организация! В пробке простояла три этапа... (Владимир ИВАНОВ)

Отметим, что для Белоруковой это вторая бронзовая медаль на Играх-2018. Ранее она стала третьей в спринтерской гонке. 

У сборной России в общей сложности стало 9 медалей, из них семь - бронзовые и две - серебряные.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Бизон- к

«Этим не хвастаются, этим стыдятся»

21:07 17 февраля

Углем топим

А вообще это наверно все-таки прогиб. Виталий Леонтьевич видите мы вас не забыли. Про вас упомянули. Это при вашем участии медали взяли. Нам бы премиальных за медали подкинуть и на федерацию деньжат выбейте нам пжалста.

20:25 17 февраля

knecht alex

Если есть видео, как он прыгал после третьего места в эстафете, то конечно герой.

19:11 17 февраля

PAL55

«Полумудрец, полуглупец, полуподлец, полуневежда, Но есть надежда, что будет полным наконец»

19:04 17 февраля

sgg42

В данном случае не Вялбе шестерка, а корреспондент СЭ. Мне бы было стыдно по каждому поводу упоминать презренную фамилию Мутко.

18:01 17 февраля

pojarniy

И я сказала, будем дальше работать Леонтич. Смех и только.

17:42 17 февраля

Бах-Родченков союз 321

Ну а как же без него,где победы и он там

16:44 17 февраля

rusfed 2.0

Никто с Мутко не разговаривает в России. Вынужден общаться с Кореей

16:18 17 февраля

alex lav

Этим не хвастаются, этим стыдятся

16:13 17 февраля

Весёлый©

Медалий позвонил - медалей больше не будет.

15:58 17 февраля

Антимайдан

забавна нелепость комментов, пытающихся учить великую Елену Вяльбе - с кем ей переписываться и как ей надо оценивать Мутко...:))) Может, она без вас разберется? А ещё и оценки делать пытаются - типа "Вяльбе шестерит"!))))

15:52 17 февраля

genry2012

Вот же комсомольская закалка! Завтра Мутко вылетит как пробка из орбиты спорта , но сегодня надо успеть прогнуться под него! Браво тётя Бяльбе! Сам Мутко тебя поздравил! Начинаю понимать почему с ней никто из женской сборной не общался в 1998...

15:45 17 февраля

Alvtor

Емельяненко должен не гея Баха вызывать, а пидерского выродка

15:41 17 февраля

Alvtor

Бомжара первым примазывается к тому, что хоронил

15:38 17 февраля

dv2205

ОАР-овцы -- гоу хоум - не трожь ука Вяльбе - она и как спортсменка была крутая а тренер еще круче

14:32 17 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Ох, тётка трёхподбородочная... Зря ты в ""интимной переписке"" состоишь с Главным гробовщиком рассейского спорта!!! Вот "турнут" его, а ТЫ "паровозом" пойдёшь...

14:23 17 февраля

Алексей Д.

О чем я и говорил. Вот щас полыхнёт у недалеких)) Где бы были наши лыжи без Мутко, где бы был щас Маркус? Фиг знает, но точно не главным тренером у нас

14:12 17 февраля

Flamenco

Нашла чем гордиться! Вы все одного звена

14:11 17 февраля

Slim Taller

Так и будут выступать за команду "весло",пока не будут наказаны аферисты.А ведь Мутко является одним из главных.Но находится не на нарах,а занимает пост.На следующей Олимпиаде будут опять переписываться.

14:10 17 февраля

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