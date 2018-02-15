Елена Вяльбе: "Не делайте из меня героиню. Просто было бы жалко, если бы флаг отобрали"

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе защитила болельщика, который принес на трибуну флаг горкома комсомола Магаданской области. Вяльбе удалось убедить полицейского на Олимпиаде в Пхенчхане, что это не флаг СССР.

– На трибунах развивался советский стяг, Магаданской области горкома партии, по-моему. Я сама оттуда, и мне было просто интересно, кто эти люди, – цитирует Russia Today Вяльбе. – А перед "цветочной" церемонии молодой человек сам подошёл к нам. За ним следовал полицейский. Было понятно, что друг друга они абсолютно не понимают. Полицейский пытался объяснить, что этот флаг демонстрировать нельзя, так как СССР больше не существует, а по правилам МОК на трибуны можно проносить только флаги участвующих в Играх государств.

Я объяснила ему на ломанном английском, что это не флаг страны, а города. Самое забавное, что у магаданского парня данный комсомольский стяг в Пхёнчхане забирали уже трижды, но он всякий раз находил способ вернуть его обратно. На этот раз полицейский меня понял, сказал "извините" и удалился. Не делайте из меня героиню. Но было бы жалко, если бы флаг забрали.