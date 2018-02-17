Елена Вяльбе: "Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что верила в медаль российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.
– Я сразу говорила, что надо ехать сюда, на эту гонку! Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок, – цитирует Вяльбе "Р-Спорт".
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180217/1132759124.html
higagy
Хороший опыт для девчонок, к следующим играм эта команда вполне будет претендовать на золото.
14:05 17 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Отбирай бронзяшки и отливай СЕБЕ -- любимой статуй с кастрюлей борща в руках...
14:05 17 февраля
engineer75
Красноармеец К...Тоже так думаю.
14:03 17 февраля
Красноармеец К
А ведь распределение по этапам было пожалуй единственно верное! Гениально!
13:47 17 февраля