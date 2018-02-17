Елена Вяльбе: "Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что верила в медаль российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.

– Я сразу говорила, что надо ехать сюда, на эту гонку! Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок, – цитирует Вяльбе "Р-Спорт".

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018