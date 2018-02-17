13:40 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок"

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что верила в медаль российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км. Победу одержала сборная Норвегии, серебро у команды Швеции.

– Я сразу говорила, что надо ехать сюда, на эту гонку! Говорила, что будет медаль. Верила в наших девчонок, – цитирует Вяльбе "Р-Спорт".

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180217/1132759124.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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higagy

Хороший опыт для девчонок, к следующим играм эта команда вполне будет претендовать на золото.

14:05 17 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

Отбирай бронзяшки и отливай СЕБЕ -- любимой статуй с кастрюлей борща в руках...

14:05 17 февраля

engineer75

Красноармеец К...Тоже так думаю.

14:03 17 февраля

Красноармеец К

А ведь распределение по этапам было пожалуй единственно верное! Гениально!

13:47 17 февраля

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