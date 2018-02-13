Елена Вяльбе: "Бронза Белоруковой – большая неожиданность"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не ожидала от Юлии Белоруковой медали на Олимпийских играх-2018, однако счастлива, что спортсменке удалось попасть в тройку. Напомним, что во вторник также бронзу завоевал 21-летний Александр Большунов.
– Я, конечно, серьезно ждала от Саши Большунова медали, но медаль Юли Белоруковой – большая неожиданность, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Даже не могу объяснить свои эмоции, я очень счастлива. В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна.
Boleijj protiv
В спринте вероятность оказаться на пьедестале выше – личный в Пхенчхане пройдет классическим стилем, а в этом виде программы у нас уже были в призах Большунов и Белорукова. В командном без отстраненных лидеров будет тяжело, но варианты тоже есть. Прогноз "СЭ": 1 серебро и 2 бронзы.
20:51 13 февраля
Brother Beyond
Вяльбе даёт результат. Даже без лидеров есть кому побороться. А в биатлоне все мёртвые, даже если бы в полном составе приехали, не факт, что медаль зацепили бы.
18:16 13 февраля
PLUT-IN
Алексей Д. - полудурок тот кто резиной не воспользовался когда такого заднеприводного как ты от обезьяны планировал
18:08 13 февраля
Алексей Д.
PLUT-IN -------При каком ином выборе, расскажи, полудурок?!
18:00 13 февраля
PLUT-IN
Еще бы не неожиданность, при ином выборе её задвинули бы за спины "заслуженных" ничтожеств.
17:59 13 февраля