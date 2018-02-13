Елена Вяльбе: "Бронза Белоруковой – большая неожиданность"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не ожидала от Юлии Белоруковой медали на Олимпийских играх-2018, однако счастлива, что спортсменке удалось попасть в тройку. Напомним, что во вторник также бронзу завоевал 21-летний Александр Большунов.

– Я, конечно, серьезно ждала от Саши Большунова медали, но медаль Юли Белоруковой – большая неожиданность, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Даже не могу объяснить свои эмоции, я очень счастлива. В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна.