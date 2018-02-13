17:08 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Бронза Белоруковой – большая неожиданность"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не ожидала от Юлии Белоруковой медали на Олимпийских играх-2018, однако счастлива, что спортсменке удалось попасть в тройку. Напомним, что во вторник также бронзу завоевал 21-летний Александр Большунов.

– Я, конечно, серьезно ждала от Саши Большунова медали, но медаль Юли Белоруковой – большая неожиданность, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Даже не могу объяснить свои эмоции, я очень счастлива. В какой-то дурацкой ситуации мы находимся, но ребята смогли собраться в такой момент, и я им очень благодарна.

Дополнительная информация

http://tass.ru/olimpiada-2018/4954678

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Boleijj protiv

В спринте вероятность оказаться на пьедестале выше – личный в Пхенчхане пройдет классическим стилем, а в этом виде программы у нас уже были в призах Большунов и Белорукова. В командном без отстраненных лидеров будет тяжело, но варианты тоже есть. Прогноз "СЭ": 1 серебро и 2 бронзы.

20:51 13 февраля

Brother Beyond

Вяльбе даёт результат. Даже без лидеров есть кому побороться. А в биатлоне все мёртвые, даже если бы в полном составе приехали, не факт, что медаль зацепили бы.

18:16 13 февраля

PLUT-IN

Алексей Д. - полудурок тот кто резиной не воспользовался когда такого заднеприводного как ты от обезьяны планировал

18:08 13 февраля

Алексей Д.

PLUT-IN -------При каком ином выборе, расскажи, полудурок?!

18:00 13 февраля

PLUT-IN

Еще бы не неожиданность, при ином выборе её задвинули бы за спины "заслуженных" ничтожеств.

17:59 13 февраля

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