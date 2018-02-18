Двукратная олимпийская чемпионка из Норвегии ответила на материал "Спорт-Экспресса"

Двукратная чемпионка Олимпийских игр-2018 Рагнхиль Хага ответила на публикацию "СЭ" под заголовком "Золото в лыжах выиграла астматик. И это законно". По словам спортсменки, ей печально слышать подобные слова в адрес норвежских спортсменов.

– Мы знаем, что делаем все в рамках закона, – передает VG слова Хаги. – Так что пусть продолжают писать. Сама я материал не читала – стараюсь не тратить на это энергию. Но печально, что есть такие обвинения. Норвежцам нужно просто сосредоточиться на спорте, а с этим ничего не поделаешь.

Россияне находятся в сложной ситуации. Мы это понимаем. Очень много неопределенности. Возможно, самое печальное, что мы ничего не знаем точно.

Российский журналист не связывался со мной. Он мог поговорить с нами или врачами сборной.