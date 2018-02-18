Двукратная олимпийская чемпионка из Норвегии ответила на материал "Спорт-Экспресса"

Двукратная чемпионка Олимпийских игр-2018 Рагнхиль Хага ответила на публикацию "СЭ" под заголовком "Золото в лыжах выиграла астматик. И это законно". По словам спортсменки, ей печально слышать подобные слова в адрес норвежских спортсменов.
– Мы знаем, что делаем все в рамках закона, – передает VG слова Хаги. – Так что пусть продолжают писать. Сама я материал не читала – стараюсь не тратить на это энергию. Но печально, что есть такие обвинения. Норвежцам нужно просто сосредоточиться на спорте, а с этим ничего не поделаешь.
Россияне находятся в сложной ситуации. Мы это понимаем. Очень много неопределенности. Возможно, самое печальное, что мы ничего не знаем точно.
Российский журналист не связывался со мной. Он мог поговорить с нами или врачами сборной.
alchep
Как я понял из объяснений специалиста, астма норвежцев не обычная астма, которая обостряется, скажем, весной (как Алексея Волкова), а физиологическая, когда под воздействием физической нагрузки и холода происходит сужение бронхов. Но это явление свойственно в той или иной степени всем людям и зависит, в том числе, и от тренированности. Таким образом, такие "астматики" должны быть распределены равномерно по всем командам. Однако пользуются этим только норвежцы (кстати Алексею Волкову отказали в TUE). А лекарства, применяемые против такой астмы, не только снимают такой спазм, но и влияют на мышечную массу и т.д. Так что, применение лекарств такими "астматиками" хоть и законное, но жульничество. Это ставит команду Норвегии в привилегированное положение по сравнению с остальными. Убери эту фармакологию, и результаты норвежцев, уверен, сразу упадут. Так что, огорчайся, не огорчайся, а отношение к таким "астматикам" и дальше будет, как к шулерам.
11:27
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
Lars Berger
Здоровые норвежцы только в хоккее выступают. И норвежки...)
10:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Законно. Получили левые справки, а по ним ТИ. Это натуральное подлое жульничество ,оно еще хуже чем просто жрать допинг ,а потом получать длительные дисквалы. норги грязные двурушники. Я их медальки отношу в зачет ОИ среди инвалидов и больных.
09:52
matvey2000
Российским судьям можно пьяным водить авто. И это тоже законно.
08:55
rus_deutsch
"...нас заметили, нас заметили! Видели? Видели? Багира нас заметила!..."
06:59
nailsh78
все поголовно астмой болеть не могут - кого они лечат ?
06:20
IRB
Хорошо она еще комменты не читает. А по сути она верно подмечает: у нее есть ТИ, и эта инфа не для широкой публики (кстати, россияне с ТИ тоже есть), а вот что с отстраненными российскими лыжниками, конкретно, а не в контексте "грязных политических игр" - чужая моча, попытка подмены, допинг? Конкретная причина отстранения (доказанная или нет, но конкретная) - нет ее для широких масс! Формулировки и МОК, и ОКР обтекаемы
05:35
maxcds
Kostromich, +++++++++
04:53
lapp
Kostromich И еще вопрос тебе, Рагниль - мне просто интересно: как же у вас в Норвегии здоровые выступают - Я ниже писал как неастматики норвежцы выступили на зимних играх 1988 года
04:14
Leo Hawk
Хага просто повторила именно то, что написал журналист, - "Я астматик, пользуюсь лекарствами внесёнными ВАДА в список запрещённых, и это законно". Чем же она так недовольна?
03:05
meg_as
болеешь астмой? езжай на паролимпиаду и там банкуй.
02:31
Kostromich
И еще вопрос тебе, Рагниль - мне просто интересно: как же у вас в Норвегии здоровые выступают, если больные настолько сильны и разрешенные вам (при этом - запрещенные для всех) медикаменты влияние на результат не оказывают? И где можно посмотреть на силушку таких спортсменов??? Ничего не нарушают они... Всё в рамках законов делают... Надо не на законы смотреть, а быть честными перед другими спортсменами.
02:29
Kostromich
Так никто и не обвиняет вас в нарушении законов-правил - наоборот, пытаются обратить внимание на дурость этих самых правил: один по разрешению принимает что-то сильное из запрещенного списка, а других наказывают за... например, наукой неисследованный мельдоний в связи с изменением правил... затем еще за что-то обнаруженное в нарушение ранее принятых правил (проверка старых проб)... потом за чьи-то слова, которые не подкреплены фактами, а лишь на уровне "вне разумных сомнений" - только это самое разумение у всех разное... а в результате - наказывают всех скопом - и потенциально виновных и невиновных - типа, за регулярные нарушения в комплексе...
02:24
lapp
Здоровые норвежцы в 1988 году на зимней олимпиаде завоевали 0(ноль) золотых медалей. Похоже после этого и появились в Норвегии первые спортсмены-астматики. Сейчас здоровые норвежцы, похоже только горными лыжами, кёрлингом и теми видами спорта, которые не требуют физ. нагрузки
02:09