Дмитрий Губерниев: "Спицов – мой герой! Победы скоро придут"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил россиянина Дениса Спицова, ставшего четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2018. Он отметил, что победы скоро придут к 21-летнему россиянину.

Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

"Мой герой!!! Денис Спицов!!! Мальчишка, который влюбил в себя Россию!!! Красивый, дерзкий, умный!!! Легков был 4-м в Ванкувере в скиатлоне, Вылегжанин в Сочи!! Сегодня 4-й Спицов!!! Победы скоро придут!!! Я горжусь тобой, парень!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

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