Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.
Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.
Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,9
2. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,3
3. Денис СПИЦОВ (Россия) - 23,0
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 24,9
5. Морис Манифика (Франция) - 27,0
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 34,5...
14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.18,2...
20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.41,2...
49. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 3.02,5
parasonic
Денис, это просто супер! Какой молодец. Не хочется перехвалить, очень радуют лыжи, а аппетит приходит во врем еды! Frenja - искреннее спасибо за позицию.
12:26
oleg.bob
Спицов- открытие Олимпиады и всего сезона в лыжах.
12:24
maxcds
Хахааххах!!! ушатал всех))) браво! золото и серебро в 21 год! великий!
12:14
rusfed 2.0
Cунбю, проигравший Спицову меньше 2 секунд, в интервью норвежскому ТВ сказал, что сильно удивился тому, что впереди него оказался Спицов. "Тренеры вели меня по Крюгеру и Холунду. Время Спицова оказалось для меня сюрпризом"
11:45
Cheremis57
А Денис молодчик и умница!
11:14
Cheremis57
Гаттузо Крут!!!!!!#! золото гнилых норгов- это ни что иное, как допинг, их медальки я вообще не считаю. Так что у Спицова золото и серебро- среди здоровых. А медальки астматиков идут в зачет ОИ для хроников. 10:44 ====== Согласен с вами на все 100! Наши абсолютно чистые, ибо принимать допинг никто не будет из наших!! А западные допингёры не боятся- для них горит зелёный цвет!!!
11:13
rusfed 2.0
Да расслабьтесь вы. Все имеют право быть нездоровыми
10:56
AndruFka
Денис - Молодчина!!!
10:55
Bache Gabrielsen
Реально герой. Ждем эстафету и полтинник.
10:52
AndruFka
У баха бабахнуло
10:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
золото гнилых норгов- это ни что иное, как допинг, их медальки я вообще не считаю. Так что у Спицова золото и серебро- среди здоровых. А медальки астматиков идут в зачет ОИ для хроников.
10:44
ОАР-овцы -- гоу хоум
Губершлеп проболтался, что на "..конспиративной квартире.." трёхподбородочная консультирует своих "подопечных". Почему МОК не вмешивается??? Грубейшее нарушение!!! МОК-ское распоряжение ВСЕ подписывали.... Всех дисквальнуть и домой!!!!
10:44
rusfed 2.0
shur, вряд ли. У Большунова сегодня уже отняли шанс пробежать. Ради эстафеты. Лишать еще одной дистанции его не будут
10:37
shur
rusfed 2.0 ___________ Большунов вряд ли марафон побежит. Там Ларьков, может быть Спицов, но силенок может не хватить. А в эстафете они точно будут.
10:36
Красноармеец К
Денис - красава! Давненько у нас таких не было! Если вообще когда-либо были... в 21 год, такой прорыв! Такая россыпь молодежи талантливой! А главное, таких монстров уделать... как пролетел последний участок?! Как бог! Уже эстафету хочется глянуть... главное в классических этапах не отстать на много... Уххх! Лыжи просто сплошная радость на этой олимпиаде!
10:34
Бней Иегуда
Frenja Норгам и 3-х хватит.)) Но есть чуйка, что тремя не ограничатся.))
10:33
rusfed 2.0
Если б сегодня тут были Белов, Устюгов и (возможно) Вылегжанин, в топ10 забежали бы все
10:33
miheds
уберите этого Губерниева, из за него перестал биатлон смотреть, да и не только я
10:32
rusfed 2.0
Frenja забыл напечатать без золотых 10:30 ____________ Сегодня Колонья изначально котировался выше на золото
10:32
xxx5
Какой красавчик !!! Россия вперед !!! Убрали нашу основу, так им и юниоры дулю выкатили !!!
10:31
rusfed 2.0
Ну сейчас Большунов и Спицов побегут не только эстафету, но и марафон. Большунов - еще и командный спринт
10:31
Frenja
rusfed 2.0 Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. 10:24 _________ серебро ---------- забыл напечатать без золотых
10:30
rusfed 2.0
Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. 10:24 _________ серебро
10:29
Frenja
Бней Иегуда Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. ------------- У Норвегии вообще-то уже 3 золота в лыжах.)) -------- Мы говорим о гонке у мужчин на 15 км коньком.
10:28
greyk
Почти люблю этого парня.Красава!!!!!!!
10:28
Frenja
Джон....Сильвер У нас золото будет на этой Олимпиаде или нет??? 7 медалей - ни одного золота! ---------- Будет. Но не много. 2 минимум, 5 максимум.
10:28
Бней Иегуда
Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. ------------- У Норвегии вообще-то уже 3 золота в лыжах.))
10:27
Frenja
Петровичъ Своей слюной все заблевал, хохлодранец. -------- Он не украинец. Тролль безымянный. А вот я украинец. И желаю российской сборной успехов. Как мне болеть за немцев и французов? Я с детства самого, с Калгари и Сеула за наших болею, говорю с россиянами на одном языке. Удачи вашей сборной. Искренне и от души.
10:27
МаратХ
Четко наша молодежь бегает. Красавелло Спицов
10:27
lapp
"ОАР-овцы -- гоу хоум больной..." Что взять с убогого. Сборная его страны привезла сильнейший состав, который ни одной медали не в силах завоевать. Так и уедут, как приехали - с голым задом. Поэтому это чудо и впадает в полную невменяемость
10:26