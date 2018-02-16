Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.

Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.

Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,3

3. Денис СПИЦОВ (Россия) - 23,0

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 24,9

5. Морис Манифика (Франция) - 27,0

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 34,5...

14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.18,2...

20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.41,2...

49. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 3.02,5

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018