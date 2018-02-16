10:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке

Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Фото "СЭ"
Лыжи. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Фото "СЭ"
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Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км.

Швейцарец Дарио Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В гонке на 15 км он побеждает на третьих Олимпийских играх подряд. Норвежец Симен Крюгер, который ранее выиграл золото в скиатлоне, стал вторым.

Напомним, что Спицов в скиатлоне занял четвертое место.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Дарио Колонья (Швейцария) - 33.43,9

2. Симен Крюгер (Норвегия) - отставание 18,3

3. Денис СПИЦОВ (Россия) - 23,0

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 24,9

5. Морис Манифика (Франция) - 27,0

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 34,5...

14. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.18,2...

20. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 1.41,2...

49. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 3.02,5

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (45)
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parasonic

Денис, это просто супер! Какой молодец. Не хочется перехвалить, очень радуют лыжи, а аппетит приходит во врем еды! Frenja - искреннее спасибо за позицию.

12:26

oleg.bob

Спицов- открытие Олимпиады и всего сезона в лыжах.

12:24

maxcds

Хахааххах!!! ушатал всех))) браво! золото и серебро в 21 год! великий!

12:14

rusfed 2.0

Cунбю, проигравший Спицову меньше 2 секунд, в интервью норвежскому ТВ сказал, что сильно удивился тому, что впереди него оказался Спицов. "Тренеры вели меня по Крюгеру и Холунду. Время Спицова оказалось для меня сюрпризом"

11:45

Cheremis57

А Денис молодчик и умница!

11:14

Cheremis57

Гаттузо Крут!!!!!!#! золото гнилых норгов- это ни что иное, как допинг, их медальки я вообще не считаю. Так что у Спицова золото и серебро- среди здоровых. А медальки астматиков идут в зачет ОИ для хроников. 10:44 ====== Согласен с вами на все 100! Наши абсолютно чистые, ибо принимать допинг никто не будет из наших!! А западные допингёры не боятся- для них горит зелёный цвет!!!

11:13

rusfed 2.0

Да расслабьтесь вы. Все имеют право быть нездоровыми

10:56

AndruFka

Денис - Молодчина!!!

10:55

Bache Gabrielsen

Реально герой. Ждем эстафету и полтинник.

10:52

AndruFka

У баха бабахнуло

10:51

Гаттузо Крут!!!!!!#!

золото гнилых норгов- это ни что иное, как допинг, их медальки я вообще не считаю. Так что у Спицова золото и серебро- среди здоровых. А медальки астматиков идут в зачет ОИ для хроников.

10:44

ОАР-овцы -- гоу хоум

Губершлеп проболтался, что на "..конспиративной квартире.." трёхподбородочная консультирует своих "подопечных". Почему МОК не вмешивается??? Грубейшее нарушение!!! МОК-ское распоряжение ВСЕ подписывали.... Всех дисквальнуть и домой!!!!

10:44

rusfed 2.0

shur, вряд ли. У Большунова сегодня уже отняли шанс пробежать. Ради эстафеты. Лишать еще одной дистанции его не будут

10:37

shur

rusfed 2.0 ___________ Большунов вряд ли марафон побежит. Там Ларьков, может быть Спицов, но силенок может не хватить. А в эстафете они точно будут.

10:36

Красноармеец К

Денис - красава! Давненько у нас таких не было! Если вообще когда-либо были... в 21 год, такой прорыв! Такая россыпь молодежи талантливой! А главное, таких монстров уделать... как пролетел последний участок?! Как бог! Уже эстафету хочется глянуть... главное в классических этапах не отстать на много... Уххх! Лыжи просто сплошная радость на этой олимпиаде!

10:34

Бней Иегуда

Frenja Норгам и 3-х хватит.)) Но есть чуйка, что тремя не ограничатся.))

10:33

rusfed 2.0

Если б сегодня тут были Белов, Устюгов и (возможно) Вылегжанин, в топ10 забежали бы все

10:33

miheds

уберите этого Губерниева, из за него перестал биатлон смотреть, да и не только я

10:32

rusfed 2.0

Frenja забыл напечатать без золотых 10:30 ____________ Сегодня Колонья изначально котировался выше на золото

10:32

xxx5

Какой красавчик !!! Россия вперед !!! Убрали нашу основу, так им и юниоры дулю выкатили !!!

10:31

rusfed 2.0

Ну сейчас Большунов и Спицов побегут не только эстафету, но и марафон. Большунов - еще и командный спринт

10:31

Frenja

rusfed 2.0 Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. 10:24 _________ серебро ---------- забыл напечатать без золотых

10:30

rusfed 2.0

Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. 10:24 _________ серебро

10:29

Frenja

Бней Иегуда Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. ------------- У Норвегии вообще-то уже 3 золота в лыжах.)) -------- Мы говорим о гонке у мужчин на 15 км коньком.

10:28

greyk

Почти люблю этого парня.Красава!!!!!!!

10:28

Frenja

Джон....Сильвер У нас золото будет на этой Олимпиаде или нет??? 7 медалей - ни одного золота! ---------- Будет. Но не много. 2 минимум, 5 максимум.

10:28

Бней Иегуда

Frenja Норги опять без медалей в боевом составе. ------------- У Норвегии вообще-то уже 3 золота в лыжах.))

10:27

Frenja

Петровичъ Своей слюной все заблевал, хохлодранец. -------- Он не украинец. Тролль безымянный. А вот я украинец. И желаю российской сборной успехов. Как мне болеть за немцев и французов? Я с детства самого, с Калгари и Сеула за наших болею, говорю с россиянами на одном языке. Удачи вашей сборной. Искренне и от души.

10:27

МаратХ

Четко наша молодежь бегает. Красавелло Спицов

10:27

lapp

"ОАР-овцы -- гоу хоум больной..." Что взять с убогого. Сборная его страны привезла сильнейший состав, который ни одной медали не в силах завоевать. Так и уедут, как приехали - с голым задом. Поэтому это чудо и впадает в полную невменяемость

10:26

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