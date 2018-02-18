Денис Спицов: "К нам тут слишком много внимания. Не знаю, как теперь ехать в Россию"

Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший серебро в эстафете на Олимпиаде-2018, отметил, что ему уделяют чересчур много внимания на Олимпиаде-2018. Он также добавил, что хотел бороться за золото.

Напомним, Спицов бежал на последнем этапе эстафеты вместе с норвежцем Йоханнесом Клебо. На финише он уступил сопернику 9,4 секунды.

– Накопилась усталость, потому что слишком много к нам тут внимания, – сказал Спицов. – Когда получил свою первую личную медаль, вышел с пьедестала и вообще не знал, что сказать. Хотел только приехать домой и поскорее лечь спать. Как ехать в Россию, вообще теперь не знаю. Я человек общительный, но, по-моему, это уже чересчур.

– Расскажите о борьбе с норвежцем Клебо на последних километрах дистанции.

– Хотел бороться за золото. Может, это пока слишком рано или амбициозно для нас, не знаю. Изначально передо мной ставили задачу лидировать в группе и стараться вымотать соперников. Но получилось так, что мне пришлось сходу отыгрывать. Так что к финишу я уже сам подошел слегка измотанным. Но все равно, старался выходить вперед и навязывать борьбу. Жаль, что лыжи у Клебо оказались сегодня намного быстрее моих. Когда он сделал просвет на спуске, это был ключевой момент.

– Вы скорее рады серебру или огорчены поражению от норвежцев?

– Я рад, что мы смогли добиться этого успеха. Нужно было удержать свой второй номер с прошлогоднего чемпионата мира, и мы это сделали. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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