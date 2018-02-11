Денис Спицов: "Если бы перед гонкой сказали, что буду четвертым, просто посмеялся бы"

Россиянин Денис Спицов, ставший четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, остался доволен своим результатом. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

– Если бы перед гонкой мне сказали, что буду четвертым, просто посмеялся бы и, конечно, не поверил, - сказал Спицов. (Владимир ИВАНОВ).

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