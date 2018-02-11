Денис Спицов: "Если бы перед гонкой сказали, что буду четвертым, просто посмеялся бы"

Россиянин Денис Спицов, ставший четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, остался доволен своим результатом. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.
– Если бы перед гонкой мне сказали, что буду четвертым, просто посмеялся бы и, конечно, не поверил, - сказал Спицов. (Владимир ИВАНОВ).
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olegk24rus
Какого хрена вообще тогда туда ехать, если изначально не верить в себя. Вот тем и хороши янки, что никогда не сдаются, а наши даже не борются.
11:56
MAPKJIAP
Молодец! Учитывая, что впереди было три астматика, то считай первое взял
11:55
gast
если не верить в успех зачем вообще туда ехать? тем более в такой ситуации...
11:19
Лёшин папа
. Напомним, что четвертым стал Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн. во-во! )))
11:16
post12
так кто четвертый спивцов или крюгер?
11:14