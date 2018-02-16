Денис Спицов: "Чувствовал себя не очень хорошо, не могу понять, как взял медаль"

Российский лыжник Денис Спицов признался, что не знает, как ему удалось попасть в призеры на Олимпиаде в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км. Россиянин замкнул тройку, а победу одержал швейцарец Дарио Колонья.
– Вообще не верю, что добрался до подиума, – сказал после финиша Спицов. – После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло.
– Как удалось так сильно пройти заключительные километры дистанции?
– Я обычно во всех гонках начинаю медленно относительно лидеров, а потом отыгрываю. У меня сегодня была установка от тренеров начинать как можно быстрее и сразу включаться в гонку. Поэтому начало дистанции мне показалось спринтом (смеется). Хотя относительно остальных это все равно было медленнее!
– Почему вышли на старт без шапочки?
– Потому что жарко! Мне лучше пусть будет немного свежо, чем слишком тепло.
– Подержали перед гонкой на счастье бронзовые медали, которые ребята завоевали в спринте?
– Пришлось! Если честно, до своего старта не хотел даже смотреть на медаль, чтобы меньше об этом думать.
– Что испытали, пока ждали финиша своих соперников?
– Нервничал, ведь на отметке 10 км я шел только восьмым. Секунды, пока ждал, бежали очень медленно. Когда француз Манифика уходил на спуск за 1,5 км до финиша, закралась мысль, что может быть и медаль.
– Кому вы посвящаете свое третье место?
– Своему отцу. В благодарность за то, что привел меня именно в лыжи и привил любовь к ним. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Bache Gabrielsen
Молодчина.
11:55
Besedin Dmitry
Delavar-80,когда станешь тренером сборной тогда и будешь решать кому и куда пора!
11:41
Delavar-80
Красавец. Медали то наши берут все 1995 ,96 годов рождений. Будущее за ними. Я очень рад, что они выстрелили, потому что поколению Легкова пора в любом случае на покой, они свое дело сделали.
11:19
rusfed 2.0
Всё лучшее - конечно, впереди
11:10