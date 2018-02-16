Денис Спицов: "Чувствовал себя не очень хорошо, не могу понять, как взял медаль"

Российский лыжник Денис Спицов признался, что не знает, как ему удалось попасть в призеры на Олимпиаде в Пхенчхане в индивидуальной гонке на 15 км. Россиянин замкнул тройку, а победу одержал швейцарец Дарио Колонья.

– Вообще не верю, что добрался до подиума, – сказал после финиша Спицов. – После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло.

– Как удалось так сильно пройти заключительные километры дистанции?

– Я обычно во всех гонках начинаю медленно относительно лидеров, а потом отыгрываю. У меня сегодня была установка от тренеров начинать как можно быстрее и сразу включаться в гонку. Поэтому начало дистанции мне показалось спринтом (смеется). Хотя относительно остальных это все равно было медленнее!

– Почему вышли на старт без шапочки?

– Потому что жарко! Мне лучше пусть будет немного свежо, чем слишком тепло.

– Подержали перед гонкой на счастье бронзовые медали, которые ребята завоевали в спринте?

– Пришлось! Если честно, до своего старта не хотел даже смотреть на медаль, чтобы меньше об этом думать.

– Что испытали, пока ждали финиша своих соперников?

– Нервничал, ведь на отметке 10 км я шел только восьмым. Секунды, пока ждал, бежали очень медленно. Когда француз Манифика уходил на спуск за 1,5 км до финиша, закралась мысль, что может быть и медаль.

– Кому вы посвящаете свое третье место?

– Своему отцу. В благодарность за то, что привел меня именно в лыжи и привил любовь к ним. (Наталья МАРЬЯНЧИК)