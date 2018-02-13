Данила Акимов: "Бронза Белоруковой неожиданна. Это высший класс!"

Старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам Данила Акимов назвал неожиданной бронзовую медаль Юлии Белоруковой в спринте на Олимпиаде в Корее.

Россиянка отстала от лидера шведки Стины Нильссон на 3,37 секунды. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четветой.

- Не сказал бы, что медаль Белоруковой стала ожидаемой. Но на упорную борьбу в любом случае надеялись, - сказал Акимов. - Но то, что в итоге две девочки вышли в финал, выиграли медаль - высший класс!

- Рассчитываете еще на медали от женщин в лыжах?

- Конечно. Впереди еще эстафета в спринте, большая эстафета. У нас команда молодая, но сильная. (Павел ГУРЕВИЧ)

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