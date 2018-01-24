Член МОК объяснила недопуск Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Член МОК Кристина Клостер ответила на вопросы журналиста NRK касаемо недопуска некоторых российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По ее словам, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не упоминались в докладе Ричарда Макларена, однако они все равно не выполнили критерии для допуска на Игры.
– Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпиаде было то, что они не должны были быть упомянуты в докладе Макларена, – цитирует Клостер nrk.no.
– Значит, в МОК думают, что Шипулин и Устюгов были частью допинговой программы?
– У меня нет ответа на этот вопрос. На этот счет можете обратиться к решению допинговой комиссии. Однако если их нет в списках, значит, они не выполнили критерии, которые нужны для их допуска.
кубань чемпион
Бней Иегуда Наказания без вины не бывает!)) (с) Вот так вот, Володя!)) 11:43 ЧМОиК закрой свой вонючий рот вытри руки и смини ник, тебя уже Кадми ищет. А он долго не ищет.
19:57
джей
Бездоказательный маразм МОК ширится и растет. Всем западным злопыхателям это очень нравится. Поэтому они с удовольствием проглатывают эту ложь. Выход - бойкот этой профанации под названием олимпийские игры ! Изначально Олимпиаду придумали, чтобы остановить войны. А сейчас с ее помощью пытаются раздуть войну в угоду подлым пиндосам.
19:31
PallMall
nik27772, а ее у нас нету, это миф.
17:46
nik27772
пора нажимать на красную кнопку и всех в лоскуты....( пендосов в первую очередь )
16:00
xxx5
Ответов нет ни на что, сплошная политика ! Зачем такая олимпиада, по моему все очевидно !
13:46
yspesh4
Mao11 13:00 /// Мао, хорош про ООН. Всё уже, проехали. Ты бы пробил бы в гугле, какая неустойка нам от фифы за отказ от чм. Я не нашел. Серьезно интересно. Займись делом.
13:40
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:35
Edward CSKA
МОЛОДЁЖНУЮ СБОРНУЮ НАДО ОТПРАВЛЯТЬ.
12:27
Bache Gabrielsen
Маразм переходит все границы. "Не выполнили" критерии, потому как якобы были упомянуты в докладе Макларена. А если этот маразматик завтра напишет, что Президент МОК Бах того, ку-ку, Баха. видимо, сразу в дурку закроют ?
12:26
Edward CSKA
Вы посмотрите на её фото - убогая неда....баная жертва аборта. У кого всё хорошо - ЕЁ в душе убивает!!!! Поступил приказ и $ от СШП вот деньги и отрабатывают. Ещё во время Олимпиады будут "сенсации" 100% = эти англосаксы припасли что нибудь для УЖАСА о России.
12:24
oleg.bob
Тупая баба!
12:17
survival
А возьмите меня на олимпиаду... Если я в ворота лягу, враги ничего не забросят(даже если случайно засну). Жена вот меня лыжником называет, потому что по полу тапочками шоркаю. Стреляю я хорошо (особенно сигареты). В бобслее меня уж точно никто не обгонит(я могу даже вместо боба). Для фигурного катания у меня пятерной тулуп припасён. Что там ещё? Парное катание? Ищу подходящую партнёршу!(Обращаться в личный кабинет). Уж я с ней произвольную программу откатаю(обязательную вчера исполнил). И главное: с допингом три дня назад завязал. А макларен с родченковым меня незнают даже... Хотя пора бы уже познакомиться...
12:12
pahom-17
по моему в рядах спортсменов и руководстве царит паника и растерянность...явно на спортсменов давят, чтобы не гнали волну...времени по сути уже нет..надо принимать решение, а СБР отфутболило ..дескать сами спортсмены пусть принимают решение..ну и как теперь Шипулин откажется?...да и не факт, что отказников потом не начнут чмырить на всех уровнях..то собрание, где было принято решение ( явно продавленное) что надо ехать сыграло злую шутку...решение приняли , а ехать нельзя...переводить все на допинг скандал уже не получится...это чисто политическое решение..и оно не изменится в сторону смягчения..надо просто всем понять - это война...нет танков самолетов не рвутся снаряды , но это по сути война...оспадяаа...ну какие суды, GAS и прочая мишура...там ПРИНЯЛИ решение и давить будут по всем направлениям...наши стараются обойтись малой кровью впереди ЧМ по футболу и не факт, что не будет такой же вакханалии..чую сюрпризы уже приготовили...что делать? а тут поздно уже пить боржоми...мы выкинули белый флаг...а побежденных уже никто не будет спрашивать что и как..а уж тем более ставить ультиматумы глупо и теперь уже бессмысленно...
12:08
Rutina
Бней Иегуда_________вина одна:ОНИ ЖИВУТ В РОССИИ!!!
11:52
Бней Иегуда
Наказания без вины не бывает!)) (с) Вот так вот, Володя!))
11:43
rusfed 2.0
Сочинских под всеми предлогами не пустят. Я и раньше удивлялся, почему Шипулина нет в докладах Родченкова: он оставался самым звездным неотстреленным.
11:39
bnk1967
Ну вот, все понятно стало. Она же говорит: "Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпиаде было то, что они не должны были быть упомянуты в докладе Макларена, а биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не упоминались в докладе Ричарда Макларена. Однако если их нет в списках, значит, они не выполнили критерии, которые нужны для их допуска." Все понятно, грамотная тетка...
11:34
rashlim
А, ну теперь все стало понятно, вопросов больше нет.
11:33
Contr
Шипулин, конечно, не виноват, но он...виноват(с)
11:29
AndreyIvanovich
Пфф. Их претензии мне напоминают песни Эдуарда Сурового, но в последнее время мне кажется, что в них и то больше смысла
11:22
shur
Я ничего не понял.
11:16