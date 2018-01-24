Член МОК объяснила недопуск Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Член МОК Кристина Клостер ответила на вопросы журналиста NRK касаемо недопуска некоторых российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По ее словам, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не упоминались в докладе Ричарда Макларена, однако они все равно не выполнили критерии для допуска на Игры.

– Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпиаде было то, что они не должны были быть упомянуты в докладе Макларена, – цитирует Клостер nrk.no.

– Значит, в МОК думают, что Шипулин и Устюгов были частью допинговой программы?

– У меня нет ответа на этот вопрос. На этот счет можете обратиться к решению допинговой комиссии. Однако если их нет в списках, значит, они не выполнили критерии, которые нужны для их допуска.