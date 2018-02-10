11:12 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Бьорген - самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад

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Норвежка Марит Бьорген, завоевавшая серебро на Играх-2018, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда. Она также является самой титулованной спортсменкой в истории женских лыжных гонок на Олимпийских играх. Кроме того, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин. Бьорген - 18-кратная чемпионка мира, что также является абсолютным рекордом в истории этих соревнований.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бней Иегуда

Учи матчасть, троллоло!)) Марит в 21 год выиграла первую медаль Игр, в 22 стала чемпионкой мира, до официального разрешения на приём препаратов от астымы выиграла 2 Кубка Мира (после разрешения ещё 2).

11:50

baden-baden

До своей "болезни" эта мужчинка занимала места в третьем десятке. Потом "прибавила" и резко поперла, джентльменам надо верить.

11:39

Бней Иегуда

Умничка!)) Но медали ещё будут, в том числе золото.)

11:24

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