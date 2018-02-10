Бьорген - самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад

Норвежка Марит Бьорген, завоевавшая серебро на Играх-2018, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда. Она также является самой титулованной спортсменкой в истории женских лыжных гонок на Олимпийских играх. Кроме того, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин. Бьорген - 18-кратная чемпионка мира, что также является абсолютным рекордом в истории этих соревнований.