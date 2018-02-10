Бьорген - самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад

Норвежка Марит Бьорген, завоевавшая серебро на Играх-2018, стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая награда. Она также является самой титулованной спортсменкой в истории женских лыжных гонок на Олимпийских играх. Кроме того, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин. Бьорген - 18-кратная чемпионка мира, что также является абсолютным рекордом в истории этих соревнований.
Бней Иегуда
Учи матчасть, троллоло!)) Марит в 21 год выиграла первую медаль Игр, в 22 стала чемпионкой мира, до официального разрешения на приём препаратов от астымы выиграла 2 Кубка Мира (после разрешения ещё 2).
11:50
baden-baden
До своей "болезни" эта мужчинка занимала места в третьем десятке. Потом "прибавила" и резко поперла, джентльменам надо верить.
11:39
Бней Иегуда
Умничка!)) Но медали ещё будут, в том числе золото.)
11:24