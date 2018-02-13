Большунов – в финале спринта на Олимпиаде-2018

Россиянин Александр Большунов пробился в финал спринта на Олимпиаде-2018. В полуфинале он показал третий результат в своем забеге, отстав от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 0,62 секунды.

Александр Панжинский выбыл из борьбы.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт (К)

1-й полуфинал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.06,01

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.06,17

3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) – 3.06,63

4. Поль Гольберг (Норвегия) – 3.07,24

5. Теодор Петерсон (Швеция) – 3.11,02

6. Александр ПАНЖИНСКИЙ (Россия) – 3.19,05

2-й полуфинал

1. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 3.09,93

2. Оскар Свенссон (Швеция) – 3.10,61

3. Лен Вальяс (Канада) – 3.13,91

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.14,09

5. Мартти Юльхя (Финляндия) – 3.14,93

6. Батист Гро (Франция) – 3.27,44

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