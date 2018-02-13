Большунов – в финале спринта на Олимпиаде-2018

Россиянин Александр Большунов пробился в финал спринта на Олимпиаде-2018. В полуфинале он показал третий результат в своем забеге, отстав от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 0,62 секунды.
Александр Панжинский выбыл из борьбы.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Спринт (К)
1-й полуфинал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.06,01
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.06,17
3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) – 3.06,63
4. Поль Гольберг (Норвегия) – 3.07,24
5. Теодор Петерсон (Швеция) – 3.11,02
6. Александр ПАНЖИНСКИЙ (Россия) – 3.19,05
2-й полуфинал
1. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 3.09,93
2. Оскар Свенссон (Швеция) – 3.10,61
3. Лен Вальяс (Канада) – 3.13,91
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 3.14,09
5. Мартти Юльхя (Финляндия) – 3.14,93
6. Батист Гро (Франция) – 3.27,44