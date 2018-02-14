Большунов склоняется к пропуску гонки на 15 км на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов склоняется к тому, чтобы пропустить индивидуальную гонку на 15 км. Ранее он завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в спринте классическим стилем.

– Пока такая информация, да (по пропуску индивидуальной гонки). Но окончательного решения нет, – цитирует "Р-Спорт" Большунова. – Желание, конечно, бежать все гонки. По состоянию надо смотреть, но мне кажется, что лучше подготовиться, чтобы сильнее выступить на других дистанциях.

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