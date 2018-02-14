Большунов склоняется к пропуску гонки на 15 км на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов склоняется к тому, чтобы пропустить индивидуальную гонку на 15 км. Ранее он завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пхенчхане в спринте классическим стилем.
– Пока такая информация, да (по пропуску индивидуальной гонки). Но окончательного решения нет, – цитирует "Р-Спорт" Большунова. – Желание, конечно, бежать все гонки. По состоянию надо смотреть, но мне кажется, что лучше подготовиться, чтобы сильнее выступить на других дистанциях.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180214/1132564880.html