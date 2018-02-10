Большунов решил выступить в спринте на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что Александр Большунов принял решение раньше прилететь на Олимпиаду в Пхенчхан, чтобы принять участие в спринте, который состоится 13 февраля. Ранее планировалось, что он прилетит в Корею со сбора в Австрии 15 числа.

– Саша принял решение, что готов и будет соревноваться в спринте, – цитирует "Р-Спорт" Вяльбе. – Поэтому он поменял билеты и прилетит в Пхенчхан завтра. Алексей Червоткин, как и планировалось, приедет 15-го числа.

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