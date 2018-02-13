Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Россияне Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане.
Россиянин Андрей Мельниченко не попал в финальную часть, уступив победителю (фину Ристоматти Хаколе) почти 14 секунд.
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Спринт (К)
Квалификация
1. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.08,54
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) - отставание 1,9
3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) - 1,66
4. Майколь Растелли (Италия) - 2,78
5. Теодор Петерсон (Швеция) - 3,01
6. Александр ПАНЖИНСКИЙ (Россия) - 3,09...
14. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 6,02...
49. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 13,73
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
а че кострюлеголовые каклы на ОИ не отобрались?! у-ха-ха. бухают и жрут прогорклое сало, как и алкашня ээээээстоннннская. ха-ха возомнили себя европой. Лапти беспонтовые.
13:28 13 февраля
kuler
Большунов и Панжинский должны, как минимум, выходить в финал//// В полуфинал они должны выходить и все, а дальше уже от составов полуфиналов все будет зависеть - кинет к 3 новежцам сразу или финам и все уже от того насколько они командно сработают будет зависеть, а не от того, насколько Большунов быстро пробежать сможет
13:04 13 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
А поцтреоты исчё на норгов "тянут"... Бронхитный помирал--помирал и ВДРУГ вылез на 3-е место квалифа...
12:58 13 февраля
rusfed 2.0
И открытие текущего сезона Шанава тоже выбыл
12:55 13 февраля
rusfed 2.0
Большунов и Панжинский должны, как минимум, выходить в финал
12:50 13 февраля
rusfed 2.0
Харви не прошел дальше - сенсация
12:50 13 февраля
rusfed 2.0
Хакола удивил. До сих пор в финалах не замечал его ни разу, но посмотрим, как он очную борьбу выдерживает
12:50 13 февраля
shur
Редакторы СЭ. Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал, а не в финал. Будьте точнее.
12:47 13 февраля