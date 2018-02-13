12:36 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

8

Россияне Александр БольшуновАлександр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане.

Россиянин Андрей Мельниченко не попал в финальную часть,  уступив победителю (фину Ристоматти Хаколе) почти 14 секунд.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт (К)

Квалификация

1. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.08,54

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) - отставание 1,9

3. Александр  БОЛЬШУНОВ (Россия) - 1,66

4. Майколь Растелли (Италия) - 2,78

5. Теодор Петерсон (Швеция) - 3,01

6. Александр ПАНЖИНСКИЙ (Россия) - 3,09...

14. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 6,02...

49. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 13,73

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

8
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а че кострюлеголовые каклы на ОИ не отобрались?! у-ха-ха. бухают и жрут прогорклое сало, как и алкашня ээээээстоннннская. ха-ха возомнили себя европой. Лапти беспонтовые.

13:28 13 февраля

kuler

Большунов и Панжинский должны, как минимум, выходить в финал//// В полуфинал они должны выходить и все, а дальше уже от составов полуфиналов все будет зависеть - кинет к 3 новежцам сразу или финам и все уже от того насколько они командно сработают будет зависеть, а не от того, насколько Большунов быстро пробежать сможет

13:04 13 февраля

ОАР-овцы -- гоу хоум

А поцтреоты исчё на норгов "тянут"... Бронхитный помирал--помирал и ВДРУГ вылез на 3-е место квалифа...

12:58 13 февраля

rusfed 2.0

И открытие текущего сезона Шанава тоже выбыл

12:55 13 февраля

rusfed 2.0

Большунов и Панжинский должны, как минимум, выходить в финал

12:50 13 февраля

rusfed 2.0

Харви не прошел дальше - сенсация

12:50 13 февраля

rusfed 2.0

Хакола удивил. До сих пор в финалах не замечал его ни разу, но посмотрим, как он очную борьбу выдерживает

12:50 13 февраля

shur

Редакторы СЭ. Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал, а не в финал. Будьте точнее.

12:47 13 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!