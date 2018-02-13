Большунов, Панжинский и Виценко вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Россияне Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко вышли в четвертьфинал соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пхенчхане.

Россиянин Андрей Мельниченко не попал в финальную часть, уступив победителю (фину Ристоматти Хаколе) почти 14 секунд.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт (К)

Квалификация

1. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.08,54

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) - отставание 1,9

3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) - 1,66

4. Майколь Растелли (Италия) - 2,78

5. Теодор Петерсон (Швеция) - 3,01

6. Александр ПАНЖИНСКИЙ (Россия) - 3,09...

14. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 6,02...

49. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 13,73

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