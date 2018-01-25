Большунов и Червоткин заболели накануне Олимпиады-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью проекту "На лыжи!" заявила, что лидеры национальной команды Александр Большунов и Алексей Червоткин пропустят чемпионат мира среди юниоров из-за болезни.

– Два лидера мужской сборной – Большунов и Червоткин – на первенстве мира (среди спортсменов до 23 лет) выступить не смогут, – сказала Вяльбе. – Они оба заболели и на данный момент находятся в больнице в Москве. Их подводку к Олимпийским играм будем делать после того, как они выйдут из больницы.

Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдет с 28 января по 3 февраля в Швейцарии. Оба спортсмена предварительно допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпиаде-2018.