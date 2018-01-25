Большунов и Червоткин заболели накануне Олимпиады-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью проекту "На лыжи!" заявила, что лидеры национальной команды Александр Большунов и Алексей Червоткин пропустят чемпионат мира среди юниоров из-за болезни.
– Два лидера мужской сборной – Большунов и Червоткин – на первенстве мира (среди спортсменов до 23 лет) выступить не смогут, – сказала Вяльбе. – Они оба заболели и на данный момент находятся в больнице в Москве. Их подводку к Олимпийским играм будем делать после того, как они выйдут из больницы.
Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдет с 28 января по 3 февраля в Швейцарии. Оба спортсмена предварительно допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпиаде-2018.
Джон....Сильвер
На самом деле, может, если только за исключением хоккеистов, нашим было бы лучше всем заболеть и не выставлять себя там на посмешище!
17:53
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Блиииииииииин....... А как же инфа от 12:07 сего дня, что Е.В.В. ""улетела в Женеву"" ??? Или проект ""На лыжи!!!"" базируется в Швейцарии?? Или у дамы с тремя подбородками---раздвоение личности и ОНА одновременно находится сразу в различных местах????
17:47
JohnWeexx
Ну это уже даже не смешно! На .. все этих "спиртсмэнов" вместе с их наставниками и руководителями!
17:46
Помощник Президента
В больнице? Двое? Что же за страшеый вирус?
17:39
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Батюшкииииииии...... Опять негодяй родченков через море--окиян вирус прислал??? Или, ура--поцтреоты догадаются САМИ, что ""пока допущенные"" срочно "ганджубарсы" выводят из тушек своих.....
17:27
streletc1783
Не нужен им сейчас мч.Пусть готовятся к Олимпиаде - всё правильно!
17:25
rusfed 2.0
Простуда
17:25
Тимурленг
To usuns, видно таким как эти двое)
17:21
Сутра Бодуныч
Это происки запада...
17:19
Тимурленг
Видно там допинг контроль предвидится...вот и "заболели"....
17:00
rusfed 2.0
Большунов в Корее медаль возьмет. Скриньте
16:59
rusfed 2.0
Оклемаются. Молодые
16:59