16:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Большунов и Червоткин заболели накануне Олимпиады-2018

Сергей УСТЮГОВ (в центре), Алексей ЧЕРВОТКИН (слева) и Александр БОЛЬШУНОВ. Фото ФЛГР
Сергей УСТЮГОВ (в центре), Алексей ЧЕРВОТКИН (слева) и Александр БОЛЬШУНОВ. Фото ФЛГР
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью проекту "На лыжи!" заявила, что лидеры национальной команды Александр Большунов и Алексей Червоткин пропустят чемпионат мира среди юниоров из-за болезни.

– Два лидера мужской сборной – Большунов и Червоткин – на первенстве мира (среди спортсменов до 23 лет) выступить не смогут, – сказала Вяльбе. – Они оба заболели и на данный момент находятся в больнице в Москве. Их подводку к Олимпийским играм будем делать после того, как они выйдут из больницы.

Напомним, что юниорский чемпионат мира пройдет с 28 января по 3 февраля в Швейцарии. Оба спортсмена предварительно допущены Международным олимпийским комитетом до участия в Олимпиаде-2018.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Джон....Сильвер

На самом деле, может, если только за исключением хоккеистов, нашим было бы лучше всем заболеть и не выставлять себя там на посмешище!

17:53

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Блиииииииииин....... А как же инфа от 12:07 сего дня, что Е.В.В. ""улетела в Женеву"" ??? Или проект ""На лыжи!!!"" базируется в Швейцарии?? Или у дамы с тремя подбородками---раздвоение личности и ОНА одновременно находится сразу в различных местах????

17:47

JohnWeexx

Ну это уже даже не смешно! На .. все этих "спиртсмэнов" вместе с их наставниками и руководителями!

17:46

Помощник Президента

В больнице? Двое? Что же за страшеый вирус?

17:39

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Батюшкииииииии...... Опять негодяй родченков через море--окиян вирус прислал??? Или, ура--поцтреоты догадаются САМИ, что ""пока допущенные"" срочно "ганджубарсы" выводят из тушек своих.....

17:27

streletc1783

Не нужен им сейчас мч.Пусть готовятся к Олимпиаде - всё правильно!

17:25

rusfed 2.0

Простуда

17:25

Тимурленг

To usuns, видно таким как эти двое)

17:21

Сутра Бодуныч

Это происки запада...

17:19

Тимурленг

Видно там допинг контроль предвидится...вот и "заболели"....

17:00

rusfed 2.0

Большунов в Корее медаль возьмет. Скриньте

16:59

rusfed 2.0

Оклемаются. Молодые

16:59