Большунов и Червоткин проводят сбор в Австрии и прилетят на Олимпиаду 15 февраля

Российские лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин после перенесенной болезни проводят сбор в Австрии, а на Олимпийские игры прилетят 15 февраля.

– Сразу после госпиталя ребята вылетели в Зеефельд на сбор. В Пхенчхан они прилетят 15 февраля, – цитирует "РИА Новости" президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Соревнования лыжников на Олимпиаде в Пхенчхане пройдут с 10 по 25 февраля, всего будет разыграно 12 комплектов медалей – по шесть среди мужчин и женщин – в скиатлоне, индивидуальном и командном спринте, в индивидуальных гонках свободным стилем, в эстафетах, а также в масс-стартах классическим стилем.