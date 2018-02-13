Белорукова и Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018.
Белорукова выиграла свой полуфинальный забег с результатом 3.10,12. Непряева стала третьей, но поборется за медаль как "лаки лузер".
Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игрыЖенщины
Спринт (К)
1-й полуфинал
1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.10,52
2. Майкен Фалла (Норвегия) - отставание 0,03
3. Ханна Фальк (Швеция) - 0,62
4. Софи Колдуэл (США) - 0,80
5. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1,52
6. Анна Дювик (Швеция) - 5,25
2-й полуфинал
1. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.10,12
2. Джессика Диггинс (США) - 3.10,72
3. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.10,72
4. Анамария Лампич (Словения) - 3.12,95
5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) - 3.15,65
6. Хейди Венг (Норвегия) - 3.16,22
SSNA7
Бронзу возьмут!
15:32 13 февраля
grechka2103
Ну вы и оптимисты! )) Какое золото, медальку бы зацепить... с нашим-то везением
15:28 13 февраля
Thomas_Boy_
Владимир Владимирович и я ждем золотую медаль.
15:27 13 февраля
Bache Gabrielsen
Золото вряд ли, но девчонки молодцы, конечно. А с другой стороны - спринт такая непредсказуемая штука :)
15:26 13 февраля
shur
Неужели золото реально!?
15:21 13 февраля