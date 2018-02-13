15:15 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Белорукова и Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018

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Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018.

Белорукова выиграла свой полуфинальный забег с результатом 3.10,12. Непряева стала третьей, но поборется за медаль как "лаки лузер". 

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игрыЖенщины

Спринт (К)

1-й полуфинал

1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.10,52

2. Майкен Фалла (Норвегия) - отставание 0,03

3. Ханна Фальк (Швеция) - 0,62

4. Софи Колдуэл (США) - 0,80

5. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1,52

6. Анна Дювик (Швеция) - 5,25

2-й полуфинал

1. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.10,12

2. Джессика Диггинс (США) - 3.10,72

3. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.10,72

4. Анамария Лампич (Словения) - 3.12,95

5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) - 3.15,65

6. Хейди Венг (Норвегия) - 3.16,22

Лыжи. Женский и мужской спринты. LIVE!
 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SSNA7

Бронзу возьмут!

15:32 13 февраля

grechka2103

Ну вы и оптимисты! )) Какое золото, медальку бы зацепить... с нашим-то везением

15:28 13 февраля

Thomas_Boy_

Владимир Владимирович и я ждем золотую медаль.

15:27 13 февраля

Bache Gabrielsen

Золото вряд ли, но девчонки молодцы, конечно. А с другой стороны - спринт такая непредсказуемая штука :)

15:26 13 февраля

shur

Неужели золото реально!?

15:21 13 февраля

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