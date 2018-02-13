Белорукова и Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева пробились в финал спринта на Олимпиаде-2018.

Белорукова выиграла свой полуфинальный забег с результатом 3.10,12. Непряева стала третьей, но поборется за медаль как "лаки лузер".

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игрыЖенщины

Спринт (К)

1-й полуфинал

1. Стина Нильссон (Швеция) - 3.10,52

2. Майкен Фалла (Норвегия) - отставание 0,03

3. Ханна Фальк (Швеция) - 0,62

4. Софи Колдуэл (США) - 0,80

5. Криста Пармакоски (Финляндия) - 1,52

6. Анна Дювик (Швеция) - 5,25

2-й полуфинал

1. Юлия БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.10,12

2. Джессика Диггинс (США) - 3.10,72

3. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.10,72

4. Анамария Лампич (Словения) - 3.12,95

5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) - 3.15,65

6. Хейди Венг (Норвегия) - 3.16,22

Лыжи. Женский и мужской спринты. LIVE!

