15:12 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Белорукова и Большунов стали заслуженными мастерами спорта

1

Лыжники сборной России Юлия Белорукова и Александр Большунов стали заслуженными мастерами спорта, сообщает ТАСС. Оба спортсмена завоевали бронзовые медали в спринте классическим стилем на Олимпиаде-2018

Белорукова является вице - чемпионкой мира 2017 года в командном спринте классическим стилем (с Натальей Матвеевой), двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2015 года - в спринте и эстафете, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2014 года в спринте свободным стилем и серебряным призером в эстафете.

Большунов является двукратным чемпионом мира 2017 года среди молодежи до 23 лет (в скиатлоне и на дистанции 15 км свободным стилем), серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2016 года в эстафете.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4961658

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean Reno

Ребята молодцы. Но какая оперативность Минспорта!

16:03 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!