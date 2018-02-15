Белорукова и Большунов стали заслуженными мастерами спорта

Лыжники сборной России Юлия Белорукова и Александр Большунов стали заслуженными мастерами спорта, сообщает ТАСС. Оба спортсмена завоевали бронзовые медали в спринте классическим стилем на Олимпиаде-2018.

Белорукова является вице - чемпионкой мира 2017 года в командном спринте классическим стилем (с Натальей Матвеевой), двукратным серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2015 года - в спринте и эстафете, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2014 года в спринте свободным стилем и серебряным призером в эстафете.

Большунов является двукратным чемпионом мира 2017 года среди молодежи до 23 лет (в скиатлоне и на дистанции 15 км свободным стилем), серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2016 года в эстафете.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018