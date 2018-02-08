Антон Шипулин: "Встретились с Устюговым и "помусолили" наболевшую тему"

Олимпийский чемпион Сочи-2014, биатлонист Антон Шипулин в Инстаграме опубликовал фотографию с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым. Оба спортсмена ожидают вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпиаду-2018. Он будет объявлен 9 февраля в 5.00 по московскому времени - за девять часов до начала церемонии открытия Игр.

"С Сергеем Устюговым сегодня встретились на тренировке и немного "помусолили" наболевшую тему, - написал Шипулин.

P.S. Всем побольше позитива!!!"

"Тренировки в режиме ожидания", - написал в свою очередь Устюгов под аналогичной фотографией в своем Инстаграме.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.