15:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Антон Шипулин: "Встретились с Устюговым и "помусолили" наболевшую тему"

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Олимпийский чемпион Сочи-2014, биатлонист Антон Шипулин в Инстаграме опубликовал фотографию с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым. Оба спортсмена ожидают вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпиаду-2018. Он будет объявлен 9 февраля в 5.00 по московскому времени - за девять часов до начала церемонии открытия Игр.

"С Сергеем Устюговым сегодня встретились на тренировке и немного "помусолили" наболевшую тему, - написал Шипулин.
P.S. Всем побольше позитива!!!"
"Тренировки в режиме ожидания", - написал в свою очередь Устюгов под аналогичной фотографией в своем Инстаграме.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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горнолыжник из Горно-Алтайска

Верим! Все в порядке будет!

17:00

Mississippi

Красавцы!!! Верим в Вас всегда !!!

16:34

Бывший лыжник

Надеюсь самолет уже двигатели разогревает. Не разорится наше государство на прямой чартер Екатеринбург-Пхенчхан для настоящих парней. Осталось только дождаться не плохих новостей. Сергей, Антон для меня лично самые крутые спортсмены.

16:17