Антон Шипулин: "Встретились с Устюговым и "помусолили" наболевшую тему"

Олимпийский чемпион Сочи-2014, биатлонист Антон Шипулин в Инстаграме опубликовал фотографию с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым. Оба спортсмена ожидают вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпиаду-2018. Он будет объявлен 9 февраля в 5.00 по московскому времени - за девять часов до начала церемонии открытия Игр.
"С Сергеем Устюговым сегодня встретились на тренировке и немного "помусолили" наболевшую тему, - написал Шипулин.
P.S. Всем побольше позитива!!!"
"Тренировки в режиме ожидания", - написал в свою очередь Устюгов под аналогичной фотографией в своем Инстаграме.
Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
горнолыжник из Горно-Алтайска
Верим! Все в порядке будет!
17:00
Mississippi
Красавцы!!! Верим в Вас всегда !!!
16:34
Бывший лыжник
Надеюсь самолет уже двигатели разогревает. Не разорится наше государство на прямой чартер Екатеринбург-Пхенчхан для настоящих парней. Осталось только дождаться не плохих новостей. Сергей, Антон для меня лично самые крутые спортсмены.
16:17