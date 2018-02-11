Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что четвертое место Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде-2018 можно считать победой. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.
– В лыжном скиатлоне вы сегодня болели за Дениса Спицова. Как вам его результат?
– Он сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен. Хотел и своим результатом поддержать его и Елистратова, который взял первую медаль. Очень жаль, что не получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Он взорвал лыжный мир. Кто такой Денис Спицов //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Садык
АНТОН БАБИКОВ: "СПИЦОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ. ПЕРВЫЙ ЗДОРОВЫЙ СПОРТСМЕН"-Бабиков непобедитель-первый нездровый спортсмен.
19:50 11 февраля
fifa_guru
хахаха нормально намекнул про норвежцев)) ничего, олимпиада закончится и можно заняться юрисдикцией. например объясняйте причину непопадания наших или снимайте медали с таких как сундбю
17:20 11 февраля
Бен Ричардс
Однозначно победитель, не поспоришь. В борьбе за четвёртое место. Видимо,по мнению Бабикова, самое почетное, потому что ему до него как до луны.
17:04 11 февраля
agavr
Норвежцы официально допущенные допингеры. Значит, Спицов чемпион!
16:56 11 февраля