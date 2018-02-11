Антон Бабиков: "Спицов – победитель. Первый здоровый спортсмен"

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что четвертое место Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде-2018 можно считать победой. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

– В лыжном скиатлоне вы сегодня болели за Дениса Спицова. Как вам его результат?

– Он сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен. Хотел и своим результатом поддержать его и Елистратова, который взял первую медаль. Очень жаль, что не получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Он взорвал лыжный мир. Кто такой Денис Спицов //

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018