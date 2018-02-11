16:05 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Антон Бабиков: "Спицов – победитель. Первый здоровый спортсмен"

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Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что четвертое место Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде-2018 можно считать победой. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

– В лыжном скиатлоне вы сегодня болели за Дениса Спицова. Как вам его результат?

– Он сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен. Хотел и своим результатом поддержать его и Елистратова, который взял первую медаль. Очень жаль, что не получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Он взорвал лыжный мир. Кто такой Денис Спицов //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Садык

АНТОН БАБИКОВ: "СПИЦОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ. ПЕРВЫЙ ЗДОРОВЫЙ СПОРТСМЕН"-Бабиков непобедитель-первый нездровый спортсмен.

19:50 11 февраля

fifa_guru

хахаха нормально намекнул про норвежцев)) ничего, олимпиада закончится и можно заняться юрисдикцией. например объясняйте причину непопадания наших или снимайте медали с таких как сундбю

17:20 11 февраля

Бен Ричардс

Однозначно победитель, не поспоришь. В борьбе за четвёртое место. Видимо,по мнению Бабикова, самое почетное, потому что ему до него как до луны.

17:04 11 февраля

agavr

Норвежцы официально допущенные допингеры. Значит, Спицов чемпион!

16:56 11 февраля

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