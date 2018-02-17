Анна Нечаевская: "Вчера менеджер сказал мне: "Ты должна совершить подвиг"

Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что тренеры команды говорили о шансе завоевать медаль. Напомним, сегодня российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.

- Наш менеджер Юрий Чарковский вчера сказал мне: "Ты должна совершить подвиг". Вообще, тренеры говорили нам, что шанс есть. Но чтобы его использовать, нужно все грамотно. Сначала я очень удивилась, что меня ставят на четвертый этап.

Я обычно бегаю третьи этапы, потому что я не спринтер и не финишер. Но тут план был, чтобы в эстафете не было ям и провалов. Утром перед гонкой еще нервничала, но потом как-то успокоилась. Нужно было делать свое дело. (Наталья МАРЬЯНЧИК)