17:00 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Анна Нечаевская: "Мне кричали по трассе: "Зубами хватайся за эту медаль!"

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Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что пока сложно бороться с Норвегией и Швецией за золото. Напомним, сегодня российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро – у Швеции.

 
Сегодня. Пхенчхан. Анна НЕЧАЕВСКАЯ."Перед гонкой спросила: зачем меня под ножи бросаете?" Анна Нечаевская – о том, как войти в историю

– То есть о победе над Швецией и Норвегией вы изначально не мечтали?

Хотелось, конечно, но пока это очень сложно. Сначала я не планировала отпускать их и пристроилась за спиной Стины Нильссон. Но потом нас начала обходить норвежка Марит Бьорген, Нильссон пошла за ней, и я уже на выходе из подъема ничего не могла сделать. Тренеры, в принципе, меня сразу предупреждали, чтобы на первом подъеме никуда не рвалась. Там очень коварная часть дистанции, можно "накушаться" так, что потом вообще еле дойти. Так что я решила работать в свою силу и ни за кем не гнаться.

– Ощущалось, что у нас здесь приехало мало тренеров и некому было гнать вас по трассе?

– Не обратила на это внимание. Гул трибун, поддержка зрителей – это было так здорово! Мне кричали по трассе: "Ты же наша! Борись до конца! Зубами хватайся за эту медаль!" Спасибо огромное нашей сервис-бригаде, которая на протяжении всей Олимпиады превосходно готовит нам лыжи. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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trops57

Мне 61 читаю, а слёзы кап, кап, кап

18:26 17 февраля

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