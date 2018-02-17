Анна Нечаевская: "Мне кричали по трассе: "Зубами хватайся за эту медаль!"

Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что пока сложно бороться с Норвегией и Швецией за золото. Напомним, сегодня российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро – у Швеции.

– То есть о победе над Швецией и Норвегией вы изначально не мечтали?

– Хотелось, конечно, но пока это очень сложно. Сначала я не планировала отпускать их и пристроилась за спиной Стины Нильссон. Но потом нас начала обходить норвежка Марит Бьорген, Нильссон пошла за ней, и я уже на выходе из подъема ничего не могла сделать. Тренеры, в принципе, меня сразу предупреждали, чтобы на первом подъеме никуда не рвалась. Там очень коварная часть дистанции, можно "накушаться" так, что потом вообще еле дойти. Так что я решила работать в свою силу и ни за кем не гнаться.

– Ощущалось, что у нас здесь приехало мало тренеров и некому было гнать вас по трассе?

– Не обратила на это внимание. Гул трибун, поддержка зрителей – это было так здорово! Мне кричали по трассе: "Ты же наша! Борись до конца! Зубами хватайся за эту медаль!" Спасибо огромное нашей сервис-бригаде, которая на протяжении всей Олимпиады превосходно готовит нам лыжи. (Наталья МАРЬЯНЧИК)