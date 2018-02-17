Анна Нечаевская: "Год назад звали в биатлон. Убеждали, что с моим коньковым ходом там будут отличные шансы"

Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что ее звали в биатлон. Напомним, сегодня российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.

– Вы специализируетесь в коньковом стиле. В биатлон, как вашего земляка Спицова, не звали?

– Год назад мне предлагали такой вариант. Убеждали, что с моим коньковым ходом там будут отличные шансы, а стрелять быстро научусь. Но мне стало страшно: вдруг не получится, а вернуться обратно в лыжи уже не смогу.

– В вашей карьере было немало сложных моментов. Сколько раз посещали мысли, что может, стоит все бросить и заняться чем-то другим?

– У меня такие мысли после каждой неудачной гонки. Но проходит буквально полчаса, я остываю и начинаю понимать: "А куда я без лыж денусь? Это же моя жизнь, мое все". (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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