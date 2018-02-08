10:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Андрей Ларьков: "На трассе в Пхенчхане очень медленный снег"

2

Российский лыжник Андрей Ларьков отметил, что снег на олимпийской лыжной трассе в Пхенчхане по своим характеристикам очень медленный. При этом он подчеркнул, что все на Олимпиаде в равных условиях.

– Я впервые на этой трассе, но я ее изучал. Везде бывают свои тонкости. Очень медленный снег, но все в одинаковых условиях, – цитирует "Р-Спорт" Ларькова. – Как нам говорил тренер еще в начале этого тренировочного сезона, постараемся выйти на пик к февралю. До Нового года, казалось, вообще "с жилетом" бегал, сейчас вроде бы скидываю.

В целом все неплохо, все компактно и близко находится, проблем никаких нет. Все, что нам нужно – душ, туалет, кровать – есть. Питание тоже хорошее, все в достатке. Слышали о вирусе, руки моем постоянно, другой профилактики нет. Настроение позитивное, хотим поскорее выйти на старт, сражаться со всеми соперниками.

Опрос

Должны ли спортсмены из России идти на церемонию открытия под белым флагом МОК?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180208/1132175974.html

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Вам же лучше..тихоходы.

11:10

rusfed 2.0

Ну потому что очень холодно

10:43