Андрей Ларьков: "На трассе в Пхенчхане очень медленный снег"

Российский лыжник Андрей Ларьков отметил, что снег на олимпийской лыжной трассе в Пхенчхане по своим характеристикам очень медленный. При этом он подчеркнул, что все на Олимпиаде в равных условиях.

– Я впервые на этой трассе, но я ее изучал. Везде бывают свои тонкости. Очень медленный снег, но все в одинаковых условиях, – цитирует "Р-Спорт" Ларькова. – Как нам говорил тренер еще в начале этого тренировочного сезона, постараемся выйти на пик к февралю. До Нового года, казалось, вообще "с жилетом" бегал, сейчас вроде бы скидываю.

В целом все неплохо, все компактно и близко находится, проблем никаких нет. Все, что нам нужно – душ, туалет, кровать – есть. Питание тоже хорошее, все в достатке. Слышали о вирусе, руки моем постоянно, другой профилактики нет. Настроение позитивное, хотим поскорее выйти на старт, сражаться со всеми соперниками.