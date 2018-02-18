Андрей Ларьков: "На эстафету настраивался особо, это любимый вид программы"

Российский лыжник Андрей Ларьков после своего этапа эстафеты на Олимпиаде в Пхенчхане отметил, что особенно настраивался на этот вид программы и готов был бежать уже в субботу вечером. Ларьков финишировал вторым на первом этапе эстафеты 4 по 10 км, которая проходит сегодня в Пхенчхане.

– Не сказал, что была эдакая прыть у меня, – цитирует "Р-Спорт" Ларькова. – Я настраиваюсь на эстафету всегда очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы. Можно сказать, что вчера вечером готов был бежать уже. Не в том смысле, что перегорел, а просто очень серьезно настраивался. Буквально день-два назад мы только привыкли к местному времени, чувствую себя в самый раз, как надо.

Сегодня лыжи работали очень хорошо, вторая пара после Алексея Полторанина. У него чуть лучше скольжение было. 10 километров очень быстро прошли, быстрое скольжение, всего три круга, не успели оглянуться, как пошел третий круг, скорости взвинтились.

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