Анастасия Седова: "Непряева хорошо пробежала, порадовала нас"

Российская лыжница Анастасия Седова после гонки в скиатлоне на 7,5 км отметила, что недовольна показанным результатом. Она финишировала 12-й, уступив шведке Шарлотте Калле более минуты.

- Не всем довольна, на первой половине дистанции были проблемы с держанием, на вторую часть сил не хватило, - сказала Седова во флеш-интервью. - Немного замешкалась на смене лыж. Это связано с тем, что перешли на новые крепления, которые не очень удобны.

Трасса? Мне такие нравится. Перед стартом было волнение, чувствовалось, что это Олимпиада. Но со стартом все прошло. У нас Непряева хорошо пробежала. Порадовала нас.