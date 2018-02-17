18:40 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Анастасия Седова: "Лыжи с Дмитрием Губерниевым"? Почему нет?"

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Российская лыжница Анастасия Седова выразила мнение, что лыжные гонки заслуживают внимания болельщиков. На Олимпиаде-2018 россияне завоевали четыре бронзы в лыжах, включая женскую эстафету, в которой в составе России бежала и Седова. 

– Вы бы хотели, чтобы на телевидении появилась передача "Лыжи с Дмитрием Губерниевым"?

– Не знаю даже (смеется). Но почему нет? Вот в биатлоне есть Губерниев, который продвигает его. Нам, наверное, тоже нужен такой человек.

– Не боитесь, что излишнее внимание может сыграть злую шутку? Вас перед каждой гонкой будут о чем-то спрашивать.

– Наоборот хорошо, что люди начнут интересоваться не только биатлоном, но и другими видами спорта. Мы тоже много работаем и, наверное, заслуживаем какой-то отдачи. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Седовой //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Правдорубец

Нет, Анастасия, не будьте столь доверчивы по отношению к Губерниеву! Этот самопровозглашённый "ИСТЕРИЧНЫЙ ГОЛОС БИАТЛОНА" уже попаразитировал и загубил тот самый биатлон. Сберегите хоть лыжные гонки от самопиарщика Губера. Лживый ловкач и пройдоха он.

22:09 17 февраля

lapp

Лучше пусть шахматы комментирует. Представляете:"Он пошёл конем. Ой-ё-ёй!!! Конь-огонь!!!" и сразу запоёт "Я иду по полю с конём". Шахматы сразу скаканут в рейтинге трансляций))

22:00 17 февраля

aech_63

какой Губер, опомнитеь,19 сил уже нет слушать этого чУДАКА на 14 букву...

19:49 17 февраля

POCTOB

лично я переключаю на Евроспорт, лишь бы его не слушать .

19:36 17 февраля

Friend of Misery

А много Губерниев знает датских лыжниц, чтобы в случае чего на них все валить?

19:01 17 февраля

CanagliaVova

Биатлон развалил, нужно закрепить успех :-D

18:57 17 февраля

Serenky25

Вот ты бы смогла? И я нет! А он поймал! От гагарина не убежишь.

18:53 17 февраля

Serenky25

А ты представляешь. Мне знакомые гаишники сказали..гагарин на лыжах поймал инопланетянена...

18:52 17 февраля

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