Анастасия Седова: "Лыжи с Дмитрием Губерниевым"? Почему нет?"

Российская лыжница Анастасия Седова выразила мнение, что лыжные гонки заслуживают внимания болельщиков. На Олимпиаде-2018 россияне завоевали четыре бронзы в лыжах, включая женскую эстафету, в которой в составе России бежала и Седова.

– Вы бы хотели, чтобы на телевидении появилась передача "Лыжи с Дмитрием Губерниевым"?

– Не знаю даже (смеется). Но почему нет? Вот в биатлоне есть Губерниев, который продвигает его. Нам, наверное, тоже нужен такой человек.

– Не боитесь, что излишнее внимание может сыграть злую шутку? Вас перед каждой гонкой будут о чем-то спрашивать.

– Наоборот хорошо, что люди начнут интересоваться не только биатлоном, но и другими видами спорта. Мы тоже много работаем и, наверное, заслуживаем какой-то отдачи. (Владимир ИВАНОВ)

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