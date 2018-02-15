Анастасия Седова: "Довольна тем, что попала в десятку"

Российская лыжница Анастасия Седова осталась довольна восьмым местом на Олимпиаде в гонке на 10 км свободным стилем. Ее удивило, что победу одержала норвежка Рагнхиль Хага.

– Я довольна, попала в первую десятку, это уже хорошо, – сказала Седова. – Самочувствие хорошее, трасса тяжелая, нужно было правильно разложить силы. По ощущениям, все получилось. Удивило, что выиграла норвежка Хага, да еще с таким отрывом. Я думала, выиграет шведка Калла, причем в одну калитку. Но как нам сказал тренер, это Олимпиада, здесь возможно все.

После медалей ребят в спринте в команде стало другое настроение. Стало больше веры, поддержки, все пишут в соцсетях, поздравляют нашу команду. Даже не успеваю все это читать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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