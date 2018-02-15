Алиса Жамбалова: "Довольна своим результатом"

Россиянка Алиса Жамбалова отметила, что ей удалась индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем на Олимпийских играх-2018. Спортсменка также добавила, что довольна результатом.

– Довольна своей гонкой, учитывая, что это уже третий старт подряд у меня, – цитируют "РИА Новости" Жамбалову. – Удалось пройти так, как хотела, поэтому своим результатом довольна. Конечно, после финиша всегда кажется, что можно было пройти сильнее и там участок, и этот участок. Но после думаешь, что если бы где-то добавила, то потом могло "вырубить". Сложно судить. Усталость, конечно, есть, но у нас пять девочек всего лишь, надо бежать, если ставят. Это Олимпийские игры.

Спринт у меня не совсем удался, расстроилась, но это уже в прошлом. Надо настраиваться на дальнейшие старты. Сегодня получилось, можно сказать, забыться.

Напомним, что Жамбалова заняла 17-е место. Другие представительницы России Анастасия Седова и Анна Нечаевская заняли 8-е и 10-е места соответственно.

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