Алексей Петухов - о бронзе лыжниц в эстафете: "Это невероятно! Девочки, вы смогли сделать это!"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с третьим местом на Олимпиаде в Пхенчхане. Бронзовые награды в составе сборной завоевали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

– Это невероятно! Девочки, вы смогли сделать это, большой поклон вам, вы сделали праздник для России, болельщиков и родных, – написал в своем Инстаграме Петухов. – Только вперед! Ура! Наконец-то Елена Валерьевна дождалась этого часа, медаль у девочек – для президента ФЛГР это очень важно!