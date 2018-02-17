Алексей Петухов - о бронзе лыжниц в эстафете: "Это невероятно! Девочки, вы смогли сделать это!"

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с третьим местом на Олимпиаде в Пхенчхане. Бронзовые награды в составе сборной завоевали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.
– Это невероятно! Девочки, вы смогли сделать это, большой поклон вам, вы сделали праздник для России, болельщиков и родных, – написал в своем Инстаграме Петухов. – Только вперед! Ура! Наконец-то Елена Валерьевна дождалась этого часа, медаль у девочек – для президента ФЛГР это очень важно!
Это невероятно! Девочки @natali_nepryaeva @necha2108 @sedova_nastya @yulia_belorukova вы смогли сделать это, большой поклон Вам, вы сделали праздник для России, болельщиков и родных. Только вперёд , ура🎉🎉🎉🎉🎉🎉 Наконец-то Елена Валерьевна дождалась этого часа, медаль у девочек-для президента ФЛГР ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
capitan76
_climhazzard_ Пять раз??? Да ты - льстец)))))
16:52 17 февраля
_climhazzard_
echo2011 Давай поедь на ОИ покажи результат лучше,великий интернет герой. Сам поди подтянуться больше 5 раз не сможешь))
16:45 17 февраля
echo2011
Просто удивительно,как в России радуются бронзе,в том числе и в тех видах программы,в которых их предшественники чуть ли не постоянно брали золото! Понятно,что выступают не все сильнейшие,но ведь и соперники из тех стран,в которых население уступает России примерно в 30 раз! Никто не говорит,что бронза- это неуспех,но и радоваться можно бы посдержаннее.
16:37 17 февраля