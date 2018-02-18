Александр Жуков: "Вяльбе - настоящий герой этой Олимпиады"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул: глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе внесла огромный вклад в успехи отечественных спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам руководителя, ее можно назвать настоящим героем соревнований.

Сегодня российские лыжники завоевали серебро Игр-2018 в эстафете. В команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

- Наши молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще, - цитирует ТАСС Жукова. - Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше. Вчера - женская эстафета, сегодня - ребята, и уверен, что ребята еще поборются за золото.

Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого. Считаю, что она настоящий герой этой Олимпиады.

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