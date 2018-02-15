Александр Панжинский: "МОК не смог гарантировать, что пробирки для проб не будут вскрыты снова"

Лыжник Александр Панжинский рассказал, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече во время Олимпиады-2018 не смог гарантировать, что пробирки для допинг-проб не будут вскрыты снова.
- Вопрос был по поводу пробирок поцарапанных, что я как действующий спортсмен обеспокоен тем, что они могут вскрываться, – цитирует "Р-Спорт" Панжинского. – И как в дальнейшем сдавать допинг-контроль, если я не уверен в целостности пробирок, зачем вообще нужен такой допинг-контроль? Услышал, что никакой гарантии нет, что их не вскроют снова. Опять же все завуалировано прозвучало, Бах отходил от сути.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180215/1132602431.html
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11:14