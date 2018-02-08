Александр Легков: "После решения CAS побежали тренироваться. А дальше? Комментарии излишни"

Олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что его утомили длительные разбирательства с МОК. Лыжник не был приглашен на Олимпидаду-2018, несмотря на оправдательное решение CAS по апелляции на пожизненную дисквалификацию.

– Последний год я жил как на качелях, это все, конечно, не очень легко дается. Прошлая неделя была действительно очень приятной. Хотя такого вердикта CAS не ждал, но мы все верили – надежда умирает последней. И очень здорово, что такое решение было вынесено. Мы сразу же побежали тренироваться и думать о хорошем. А то, что все это продолжается – думаю, здесь комментарии излишни. Посмотрим, как будут завтра разворачиваться события и от этого будем отталкиваться в дальнейших действиях. Время сейчас вообще непростое – все звонят, спрашивают, особенно журналисты. Конечно, стараешься от этого отключиться и заниматься своим делом.

– МОК как-то официально подтвердил, что вы остаетесь олимпийским чемпионом?

– Нет, со мной никто не связывался, ни по почте, ни другим способом. Я все новости узнаю, как и вы. Ну и общаюсь с адвокатом и руководством федерации. (Антон БАБОШИН)