14:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Александр Легков: "После решения CAS побежали тренироваться. А дальше? Комментарии излишни"

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Олимпийский чемпион Александр Легков отметил, что его утомили длительные разбирательства с МОК. Лыжник не был приглашен на Олимпидаду-2018, несмотря на оправдательное решение CAS по апелляции на пожизненную дисквалификацию.

– Последний год я жил как на качелях, это все, конечно, не очень легко дается. Прошлая неделя была действительно очень приятной. Хотя такого вердикта CAS не ждал, но мы все верили – надежда умирает последней. И очень здорово, что такое решение было вынесено. Мы сразу же побежали тренироваться и думать о хорошем. А то, что все это продолжается – думаю, здесь комментарии излишни. Посмотрим, как будут завтра разворачиваться события и от этого будем отталкиваться в дальнейших действиях. Время сейчас вообще непростое – все звонят, спрашивают, особенно журналисты. Конечно, стараешься от этого отключиться и заниматься своим делом.

– МОК как-то официально подтвердил, что вы остаетесь олимпийским чемпионом?

– Нет, со мной никто не связывался, ни по почте, ни другим способом. Я все новости узнаю, как и вы. Ну и общаюсь с адвокатом и руководством федерации. (Антон БАБОШИН)

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Оправданы невиновные спортсмены
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Впервые за долгое время международная инстанция вынесла решение в пользу России
23.4%
Потенциальная возможность возвращения флага и гимна в Пхенчхане-2018
2.9%
Потенциальная возможность выступить в Пхенхчхане для оправданных спортсменов
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Главного нет - все равно МОК против России
24.8%
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КОММЕНТАРИИ (1)
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usuns

что толку тренироваться сейчас! вся подготовка к олимпиаде все равно уже сорвана, не только физически но и морально! даже если допустят, какой смысл ехать в таком состоянии? чтобы опозориться и дать повод злопыхателям вылить еще один ушат дерьма!

16:15