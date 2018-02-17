Александр Легков - о бронзе в женской лыжной эстафете: "Девчата, сегодня вся страна ликует"

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков поздравил женскую сборную России по лыжным гонкам с третьим местом на Олимпиаде в Пхенчхане. Бронзовые награды в составе сборной завоевали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

– Девчата, сегодня вся страна ликует, – написал в своем Инстаграме Легков, который не получил приглашения от МОК на Олимпиаду. – Как же здорово, что вы есть у нас. Вы переписываете историю лыжных гонок у нас в стране.

Маркус, спасибо тебе огромное! Вот уже на протяжении семи лет, работая вместе, плечом к плечу, понимаю весь смысл и мощь планов спортивной подготовки. И теперь это прочувствовала и реализовала твоя молодая команда. Урааааа!