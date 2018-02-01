13:42 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Александр Легков: "Не готов пока обсуждать возможное выступление в Пхенчхане"

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Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что пока не способен осознать оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении его пожизненного отстранения от Олимпиад и лишения медалей.

 
Александр ЛЕГКОВ (в центре) и Максим ВЫЛЕГЖАНИН (слева) вернули свои награды.Сочинцы оправданы. Ждем возвращения флага?

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии Международного олимпийского комитета отстранить их пожизненно от Олимпиад и восстановил их результаты на Играх в Сочи. Легков вошел в их число.

- Слишком много самых разных эмоций - и слезы, и радость, и облегчение, и обида, и опустошение. Но главное, наверное - счастье, - цитирует "Р-Спорт Легкова". - Чувствую себя ребенком, у которого внезапно наступил день рождения. Очень хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал. Не знаю пока, как все это комментировать - нужно время, чтобы прийти в себя от этого эмоционального потрясения и все заново осмыслить.

Я все время тренировался, Не скажу, что все получалось, было не так просто заставлять себя работать, но я работал, выполнял тренерские задания как обычно. Не готов пока обсуждать дальнейшие шаги относительно возможного  выступления в Пхенчхане, если вдруг эта перспектива окажется реальной. Я пока просто не в состоянии поверить в реальность того, что произошло.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20180201/1131880372.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Положа руку на сердце - нечего ему там делать. Не надо чужое место занимать

15:49 1 февраля