Александр Легков: "Лыжные гонки рулят на Олимпиаде. Это очень круто"

Олимпийский чемпион Александр Легков считает закономерностью серебро нашей команды в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

– Глядя на ход Олимпиады, это уже не неожиданность, – заявил Легков. – Все закономерно. Я еще вчера разговаривал с Сергеем Устюговым, Антоном Шипулиным и сказал им, что наша команда сто процентов завоюет серебро. Это минимум. А максимум могут взять золото. Они мне сейчас пишут: "Ты – пророк". Но заранее было видно, что наши ребята и норвежцы будут бороться между собой. Так и получилось. У наших ребят точно будет золото, через какое-то короткое время. Они еще такие молодые, все у них впереди.

– Как раз и удивляет, что такие молодые ребята показывают отличные результаты. С чем связываете успешное выступление?

– Не нужно ничему удивляться. У нас в стране большие традиции лыжного спорта. Не поехали старики, поехали молодые и все равно привезли медали. Не важно, кто поедет. Я поздравляю тренера Юрия Бородавко с такими результатами. Постоянно пишу Маркусу Крамеру, на связи с ним. Его тоже поздравляю. Елену Валерьевну Вяльбе. Лыжные гонки рулят у нас в стране. Это очень круто. Пусть это продолжается как можно дольше. Сейчас и наши девочки поднялись. Будут приносить медали. У нас все здорово. Правда. Постучу по дереву, чтобы не сглазить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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