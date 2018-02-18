Александр Большунов: "У нас сильные ребята. Было предсказуемо, что сможем выиграть эту гонку"

Российский лыжник Александр Большунов отметил, что пока не испытывает эмоций после завоевания серебра в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. По его словам, у него нет сил. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

- Предсказуемо ли было, что займете второе место?

- Предсказуемо было, что можем выиграть эту гонку, потому что у нас ребята сильные. В начале мы показали, что реально боремся за победу, но Лехе (Алексею Червоткину, - прим. "СЭ") было сегодня было очень тяжело. Потому что без гонок, без таких стартов он был. Рад, что он справился и далеко не отпустил соперника, и мы смогли бороться.

- У вас был какой-то этап смерти. Колонья, Нисканен, Манифика, Сундбю. Мы были в шоке, понимая, что вам предстоит. А вы просто убежали от них.

- Увидел, что есть небольшой отрыв. Надо было сразу включаться, чтобы они не подбежали на первых метрах и не начали догонять. Конечно, можно было сделать и наоборот, но было 18 секунд, а стало больше. Доходило, конечно, до сорока, но все бывает.

- Сундбю после финиша не подходил?

- Он даже после спринта поздравил. Сегодня тоже. Приветствиями обменялись. Хорошее общение с ним.

- Какие эмоции сейчас?

- Их нет. На том подъеме остались (смеется).

- После этапа не было мыслей, что ребята могут и без Устюгова золото взять?

- Они есть всегда. Всегда надо рассчитывать на положительный результат.

- Наталья Непряева говорила, что тридцать километров – ее гонка. Там она собирается выложиться по-максимуму и добиться личной медали. Какие мысли насчет 50 километров?

- Пожелаем удачи Непряевой. Я пока не могу за себя сказать. Будет видно по ходу гонки, как все сработает. (Вдадимир ИВАНОВ)

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