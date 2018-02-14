Александр Большунов: "Дома всегда много работы. Кошу, колю дрова, доски перекидываю"

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что с детства привык к труду, помогая отцу по хозяйству в родном селе Подывотье Брянской области. На Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал бронзу в спринте.

- Родное Подывотье - небольшое село в шести километрах от Украины, в 200 километрах от Брянска, в 500 километрах - от МКАДа. Там сейчас и живут мои родители, - цитирует ТАСС Большунова. - Дома всегда много работы. Даже когда между сборами туда приезжаешь, всегда находится чем заняться, участок у нас довольно большой. Кошу, колю дрова, всякие доски перекидываю, другие дела по хозяйству. В общем, помогаю отцу чем могу. Бывает, начинаешь что-то делать и о тренировках вспоминаешь только часам к десяти вечера. Поешь и бежишь кросс, - рассказал спортсмен. - Однажды побежал кросс, уже возвращаюсь в сторону села, а мне навстречу батя на УАЗе - потерял меня.

14 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018