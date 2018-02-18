Александр Большунов: "Червоткину не хватило стартов на Олимпиаде"

Российский лыжник Александр Большунов, выступавший на втором этапе эстафеты на 10 км на Олимпиаде-2018, признался, что последний круг дался ему тяжело. Он признался, что переживал за Алексея Червоткина, для которого этот старт был первым на Играх в Корее.

- На последнем круге было тяжело, - цитирует "Р-Спорт" Большунова. - Все-таки скорость первого круга была очень высокой. За Дениса Спицова не переживаю, больше за Червоткина. Чего не хватило Червоткину? Стартов.

Напомним, Большунов закончил второй этап на первом месте, а Червоткин финишировал четвертым. Бежавший четвертый этап Денис Спицов занял второе место. Таким образом, россияне завоевали третье серебро на Олимпиаде-2018.

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