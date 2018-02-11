11:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Алекс Харви: "Никаких проблем, Спицов чист. И он убил меня на финише, а я сдулся"

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Канадский лыжник Алекс Харви отметил, что считает россиянина Дениса Спицова "чистым" спортсменом и мог бы пожать ему руку. Сегодня 21-летний Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Напомним, ранее Харви отрицательно высказался в отношении российских лыжников.

Никаких проблем, этот парень чист. И он убил меня на финише, а я сдулся, – отметил Харви. – Устюгов? Я не знаю, почему его не пригласили на Олимпиаду. Те, кто упомянутыв докладе Макларена, не должны быть здесь. Однако его имя никогда там не фигурировало. Не знаю, почему его нет здесь. Мне трудно высказать хорошее или плохое отношение. У меня нет позиции на этот счет.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алексей Д.

Бгг. Че, дали по шапке что ли? Решил думать, прежде чем рот открывать) Ну лучше поздно, чем никогда

12:05

Felix BARSA

Скажи спасибо Баху и компашке...

12:03

Vlаdimir

Ну да ... "позиция" у вас только после прочтения собственных СМИ ...

11:58

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