Алекс Харви: "Никаких проблем, Спицов чист. И он убил меня на финише, а я сдулся"

Канадский лыжник Алекс Харви отметил, что считает россиянина Дениса Спицова "чистым" спортсменом и мог бы пожать ему руку. Сегодня 21-летний Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Напомним, ранее Харви отрицательно высказался в отношении российских лыжников.

– Никаких проблем, этот парень чист. И он убил меня на финише, а я сдулся, – отметил Харви. – Устюгов? Я не знаю, почему его не пригласили на Олимпиаду. Те, кто упомянутыв докладе Макларена, не должны быть здесь. Однако его имя никогда там не фигурировало. Не знаю, почему его нет здесь. Мне трудно высказать хорошее или плохое отношение. У меня нет позиции на этот счет.

Это канадец Алекс Харви, большой хейтер русских лыжников. Сегодня Спицов его убрал на финише. А я спросил Харви про Спицова и других. -

"Никаких проблем, этот парень чист. И он убил меня на финише, а я сдулся" pic.twitter.com/tddcHGzkrU – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 февраля 2018 г.

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