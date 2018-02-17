44-летний белорусский лыжник досрочно покинул свою 7-ю Олимпиаду, пройдя только 4 км в скиатлоне

44-летний лыжник Сергей Долидович досрочно покинул Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает kp.by. Причиной стало заболевание верхних дыхательных путей. Спортсмен смог выступить только в скиатлоне, причем прошел около четырех километров из 30, после чего снялся с дистанции. На остальные гонки он решил не выходить.

Долидович готовился к Играм самостоятельно, собрав 30 тысяч рублей благодаря поддержке болельщиков.

Отметим, что это седьмая подряд Олимпиада для Долидовича. Лучшим результатом для него стало пятое место в 50-километровом масс-старте на Играх в Сочи в возрасте 40 лет.

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