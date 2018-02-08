Все российские прыгуны с трамплина квалифицировались в финал Олимпиады

Четверо россиян пробились в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина. Евгений Климов квалифицировался с 12-го места, набрав 121,4 балла, Денис Корнилов – с 28-го, Алексей Ромашов – с 34-го, Михаил Назаров – с 41-го.

В основные соревнования выходят 50 лучших спортсменов. Первое место в квалификации занял немец Андреас Веллингер.

Медали в этом виде программы будут разыграны 10 февраля.

Прыжки с трамплина

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-98

Квалификация

1. Андреас Веллингер (Германия) – 133,5 (103,0)

2. Камил Стох (Польша) – 131,7 (104,0)

3. Давид Кубацки (Польша) – 129,6 (104,5)

4. Рихард Фрайтаг (Германия) – 129,1 (102,0)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 128,6 (102,5)

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 127,7 (102,5)

12. Евгений КЛИМОВ (Россия) – 121,4 (102,0)

28. Денис КОРНИЛОВ (Россия) – 107,2 (94,5)

34. Алексей РОМАШОВ (Россия) – 98,5 (99,0)

41. Михаил НАЗАРОВ (Россия) – 93,7 (88,5)