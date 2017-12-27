Васильев подал апелляцию в CAS, чтобы получить право выступить на Олимпиаде

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК, которое не позволяет ему получить приглашение на Олимпиаду-2018. 5 декабря исполком МОК, дисквалифицировавший ОКР, принял решение о том, что приглашения на Игры в Пхенчхан могут получить лишь те россияне, которые не имеют допинговой истории.

– Подали (апелляцию) в CAS. В 2001 году он (Васильев) отбыл уже наказание (за допинг), по определению второй раз наказан быть не может! – цитирует "Р-Спорт" президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрия Дубровского. – Адвокаты работают, он выполнил критерии отбора, поэтому планируем, что он все же выступит на Олимпийских играх.