21:27 23 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

У российских прыгунов с трамплина и двоеборцев нет потерь при допуске на Олимпиаду

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Глава Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский отметил, что сборные страны по этим видам спорта в полном составе прошли первый этап процедуры получения приглашений на Олимпийские игры и сказал, что опытный Дмитрий Васильев, имя которого упоминалось в числе отсеянных в МОК, не отобрался в Корею по спортивному принципу.

– Информации по Дмитрию Васильеву у нас нет, - сказал Дубровский. - Квота на Олимпиаду – четыре спортсмена, и у нас отобрались Евгений Климов, Павел Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. По ним нет замечаний МОК, и они не присутствуют в каких-либо списках. Их кандидатуры были сегодня одобрены. То же самое и по девушкам – Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Анастасия Баранникова и Александра Кустова – четверка спортсменок, которые будут представлены в индивидуальных соревнованиях. У двоеборцев – Эрнест Яхин и Вячеслав Барков. Если у второй и третьей инстанций возражений не будет, то все они должны получить приглашения. В первой наша заявка утверждена, ждем 28 января.

– Что происходило во вторник на встрече с руководством ОКР и Минспорта?

– Прежде всего, мы сверяли наши списки с лицензиями ФИС, а также то, есть ли какие-то из наших спортсменов в числе тех, которые накануне проверяла рабочая группа МОК под руководством Пьера Миро. Убедились, что все в порядке.

– Были ли в ходе процесса какие-либо замечания от ФИС?

– Нет, они напротив нас поддерживали. Говорили, что хотели бы видеть наши команды в полном составе. И теперь мы надеемся, что российские спортсмены будут в Пхенчхане не статистами, а станут бороться за самые высокие места, особенно девчонки. (Антон БАБОШИН)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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pianist75200

"У РОССИЙСКИХ ПРЫГУНОВ С ТРАМПЛИНА И ДВОЕБОРЦЕВ НЕТ ПОТЕРЬ ПРИ ДОПУСКЕ НА ОЛИМПИАДУ"... А у них шансы на победу есть????? Или, хоть в призёры????? Чем хвалитесь... Бегать и прыгать ЛУЧШЕ надо, тогда и вас прокатят мимо.....

08:34

tank777

Пусть лучше на ГТО нормативы сдают...олимпийцы, мля...

07:24

miker65

Здорово будет, если выиграют оба трамплина и двоеборье до кучи!

04:35

slava_l

Если поедут - будут полными чмырями.

03:44

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

два!!!!! ДВА!!!! бидворца просто щщщасливы!!!!!

22:48 23 января

mvsmvs2006

Конечно, там где ничего не светит - нет проблем.

22:35 23 января

Maded

У РОССИЙСКИХ ПРЫГУНОВ С ТРАМПЛИНА И ДВОЕБОРЦЕВ НЕТ ПОТЕРЬ ..... Ровно как и шансов на завоевание медалей. Все правильно.

22:27 23 января

Markao.

Их тут и не должно быть)))Все смешнее эта профанация вонючих игр())

21:31 23 января