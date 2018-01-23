У российских прыгунов с трамплина и двоеборцев нет потерь при допуске на Олимпиаду

Глава Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский отметил, что сборные страны по этим видам спорта в полном составе прошли первый этап процедуры получения приглашений на Олимпийские игры и сказал, что опытный Дмитрий Васильев, имя которого упоминалось в числе отсеянных в МОК, не отобрался в Корею по спортивному принципу.

– Информации по Дмитрию Васильеву у нас нет, - сказал Дубровский. - Квота на Олимпиаду – четыре спортсмена, и у нас отобрались Евгений Климов, Павел Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров. По ним нет замечаний МОК, и они не присутствуют в каких-либо списках. Их кандидатуры были сегодня одобрены. То же самое и по девушкам – Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Анастасия Баранникова и Александра Кустова – четверка спортсменок, которые будут представлены в индивидуальных соревнованиях. У двоеборцев – Эрнест Яхин и Вячеслав Барков. Если у второй и третьей инстанций возражений не будет, то все они должны получить приглашения. В первой наша заявка утверждена, ждем 28 января.

– Что происходило во вторник на встрече с руководством ОКР и Минспорта?

– Прежде всего, мы сверяли наши списки с лицензиями ФИС, а также то, есть ли какие-то из наших спортсменов в числе тех, которые накануне проверяла рабочая группа МОК под руководством Пьера Миро. Убедились, что все в порядке.

– Были ли в ходе процесса какие-либо замечания от ФИС?

– Нет, они напротив нас поддерживали. Говорили, что хотели бы видеть наши команды в полном составе. И теперь мы надеемся, что российские спортсмены будут в Пхенчхане не статистами, а станут бороться за самые высокие места, особенно девчонки. (Антон БАБОШИН)