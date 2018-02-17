Стох - лучший после первой попытки в прыжках с большого трамплина, Климов - 24-й

Поляк Камил Стох показал лучший результат в первой попытке в прыжках с большого трамплина. Лучший из россиян - Евгений Климов - стал 24-м, Денис Корнилов - 29-м, Михаил Назаров и Алексей Ромашов не попали в тридцатку.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-125

1-я попытка

1. Камил Стох (Польша) - 143,8 (135,0)

2. Михаэль Хайбек (Австрия) - 140,4 (140,0)

3. Андреас Веллингер (Германия) - 138,8 (135,5)

4. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 138,3 (137.5)

5. Давид Кубацки (Польша) - 137,4 (134,5)

6. Андреас Стьернен (Норвегия) - 134,7 (134,5)...

24. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 116,4 (125,0)...

29. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 111,2 (122,5)