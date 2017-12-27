Российские прыгуны с трамплина определились с дизайном формы на Олимпиаду

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сказал, что спортсмены определились с дизайном формы на Олимпиаду 2018 года. По словам главы организации, оформление экипировки согласовано с МОК.

Напомним, 20 декабря МОК опубликовал список требований к форме российских спортсменов на Игры в Пхенчхане. Так, экипировка не может содержать герб России и эмблему ОКР. Цветовая гамма отдельных элементов формы не должна образовывать российский флаг.

- Дизайн наших прыжковых комбинезонов уже практически согласован с МОК, - цитирует ТАСС Дубровского. - Мы уже обратились к поставщикам экипировки, чтобы они избежали совпадения всех трех цветов российского флага при их создании. Но они и так не совпадали, поскольку в комбинезонах присутствуют черный, желтый, синий, коричневый и красный цвета в различных сочетаниях в зависимости от предназначения комбинезона. У каждого спортсмена таких комбинезонов от трех до пяти штук на разную погоду.