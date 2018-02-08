Прыгун с трамплина Климов: "На Олимпиаде-2018 реально выиграть медали"

Российский прыгун с трамплина Евгений Климов считает, что может выиграть медаль на Олимпийских играх-2018. Он также добавил, что еще может прибавить.

Сегодня Климов квалифицировался в финальную часть соревнований Олимпиады с 12-го места.

– Да все реально, такое может быть, – приводит ТАСС слова Климова. – Сегодня не все получилось, но самое главное – впереди. Могу еще прибавить, но многое будет зависеть от настроения. Я хочу проявить себя здесь. Не буду говорить, на какие места нацеливаюсь, но сделаю все, что от меня зависит.

Неудачные результаты в текущем сезоне? Причина в том, что в начале зимы были некоторые проблемы с инвентарем. Пока я решал эти проблемы, страдал психологический настрой. И только сейчас я выхожу на свой уровень.